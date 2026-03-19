Quella di domenica sarà la diciannovesima volta in campionato al Castellani tra Empoli e Pescara. Nei diciotto confronti precedenti spiccano 6 successi azzurri, 2 abruzzesi e ben 10 pareggi.
La prima gara ad Empoli risale al maggio del 1948, Serie B, con l’Empoli che vinse per 1-0 grazie ad un gol di Marzani. Una stagione più tardi ecco il primo pareggio al Castellani, con Empoli e Pescara che chiudono sul 2-2. Si deve attendere oltre 30 anni per un nuova sfida, l’unico precedente in Serie C, concluso 0-0 con le due squadre che a fine anno festeggiarono la promozione in B. Empoli-Pescara diventa un classico a metà anni 80: pareggio (0-0) nel marzo del 1985 e poi tre vittorie azzurre. La prima firmata Mazzarri nel campionato 1985/86; Baiano regala il successo nella gara di Coppa Italia della stagione successiva, infine, nel primo precedente in A dell’aprile 1988, l’Empoli vince 3-2 con le reti di Incocciati, Ekstrom e Cucchi.
Le due squadre tornarono ad affrontarsi in B nella stagione 1996/97, con l’Empoli di Spalletti, a fine anno promosso in A, che impattò sullo 0-0. Nuovo incontro nella stagione di B 1999/00 con Giampaolo che in pieno recuperò pareggiò il vantaggio azzurro di Di Natale; un anno dopo ecco l’ennesimo successo azzurro, grazie alle reti di Maccarone e Di Natale. Arriviamo così al campionato 2004/05, al 2-1 azzurro firmato Buscè e Tavano. Empoli-Pescara torna nell’agosto del 2010 e si chiude sullo 0-0; la stagione dopo ecco il primo e unico successo pescarese, con la squadra di Zeman che vinse 2-0 con le reti di Maniero ed Insigne. Il precedente del maggio 2014 è il più dolce, la sera della promozione in A, con la squadra di Sarri che vince 2-0 e festeggia la massima serie. Proseguiamo con la gara dell’aprile del 2017 con il vantaggio di El Kaddouri pareggiato da Caprari per un risultato finale di 1-1; il successo dell’Empoli di Vivarini, 3-1, nell’ottobre del 2017 con le reti di Ninkovic e la doppietta di Caputo (con Coulibaly a firmare la rete pescarese). Nella stagione 2019/20 abruzzesi vittoriosi 2-1 con le reti di Bettella e Galano prima della rete azzurra di Dezi. L’ultimo precedente è quello del febbraio 2021: 2-2 con Ricci e La Mantia per noi, Busellato e Machin per loro
Vediamo la cronistoria della gare giocate in Toscana tra azzurri e biancoazzurri:
1947/48 Serie B 1-0
1948/49 Serie B 2-2
1982/83 Serie B 0-0
1983/84 Serie B 1-1
1984/85 Serie B 0-0
1985/86 Serie B 1-0
1987/88 Serie A 3-2
1996/97 Serie B 0-0
1999/00 Serie B 1-1
2000/01 Serie B 2-1
2004/05 Serie B 2-1
2010/11 Serie B 0-0
2011/12 Serie B 0-2
2013/14 Serie B 2-0
2016/17 Serie A 1-1
2017/18 Serie B 3-1
2019/20 Serie B 1-2
2020/21 Serie B 2-2
Vorrei dire che ho una gran paura di questo match (Pescara staccatissimo in fondo alla classifica fino a qualche settimana fà è oggi in uno stato di grazia ed ha fatto un gran recupero pescando dal cilindro il “vecchio” Insigne)… ma queste paure dei tifosi non farebbero bene alla nostra squadra che è molto zoppicante ma va sostenuta con forza e coraggio.
Avanti Azzurro senza paura
Se s’ha paura anche del Pescara e di uno di 37 anni….è giusto retrocedere.
Beh che dire, buona ricostruzione di Stefano Scarpetti, che però non cita un gara per noi decisiva, ossia lo 0-4 di Pescara-empoli della 4° giornata che fù l’inizio della vera crisi. Occorrerebbe rivedere quella partita e imparare dagli errori per poterli arginare e magari superare. Questo un buon allenatore sono sicuro che lo farebbe, speriamo che i nostri ragazzi rivedano quella che è stata seganta come l’inizio di questa grande crisi individuale di ognuno di loro. Questi ragazzi dovrebbero capire senza troppe allusioni che i problemi ci sono e ci saranno sempre, ma vanno affrontati, ccompresi e anche accettati, per fare pace con loro stessi. Forza Ragazzi, ce la possiamo fare! Nulla è ancora perduto. Bisogna crederci con tutto il cuore. Empoli vi ama e sarà a vostro fianco, sempre e comunque vada. Andiamo avanti e divertiamoci.
Ninkovic, grande talento, peccato non aveva la testa…
Che attacco avevamo: Ninkovic, Caputo, Donnarumma, Rodriguez +Zajc a supporto.