Quella di domenica sarà la diciannovesima volta in campionato al Castellani tra Empoli e Pescara. Nei diciotto confronti precedenti spiccano 6 successi azzurri, 2 abruzzesi e ben 10 pareggi.

La prima gara ad Empoli risale al maggio del 1948, Serie B, con l’Empoli che vinse per 1-0 grazie ad un gol di Marzani. Una stagione più tardi ecco il primo pareggio al Castellani, con Empoli e Pescara che chiudono sul 2-2. Si deve attendere oltre 30 anni per un nuova sfida, l’unico precedente in Serie C, concluso 0-0 con le due squadre che a fine anno festeggiarono la promozione in B. Empoli-Pescara diventa un classico a metà anni 80: pareggio (0-0) nel marzo del 1985 e poi tre vittorie azzurre. La prima firmata Mazzarri nel campionato 1985/86; Baiano regala il successo nella gara di Coppa Italia della stagione successiva, infine, nel primo precedente in A dell’aprile 1988, l’Empoli vince 3-2 con le reti di Incocciati, Ekstrom e Cucchi.

Le due squadre tornarono ad affrontarsi in B nella stagione 1996/97, con l’Empoli di Spalletti, a fine anno promosso in A, che impattò sullo 0-0. Nuovo incontro nella stagione di B 1999/00 con Giampaolo che in pieno recuperò pareggiò il vantaggio azzurro di Di Natale; un anno dopo ecco l’ennesimo successo azzurro, grazie alle reti di Maccarone e Di Natale. Arriviamo così al campionato 2004/05, al 2-1 azzurro firmato Buscè e Tavano. Empoli-Pescara torna nell’agosto del 2010 e si chiude sullo 0-0; la stagione dopo ecco il primo e unico successo pescarese, con la squadra di Zeman che vinse 2-0 con le reti di Maniero ed Insigne. Il precedente del maggio 2014 è il più dolce, la sera della promozione in A, con la squadra di Sarri che vince 2-0 e festeggia la massima serie. Proseguiamo con la gara dell’aprile del 2017 con il vantaggio di El Kaddouri pareggiato da Caprari per un risultato finale di 1-1; il successo dell’Empoli di Vivarini, 3-1, nell’ottobre del 2017 con le reti di Ninkovic e la doppietta di Caputo (con Coulibaly a firmare la rete pescarese). Nella stagione 2019/20 abruzzesi vittoriosi 2-1 con le reti di Bettella e Galano prima della rete azzurra di Dezi. L’ultimo precedente è quello del febbraio 2021: 2-2 con Ricci e La Mantia per noi, Busellato e Machin per loro

Vediamo la cronistoria della gare giocate in Toscana tra azzurri e biancoazzurri:

1947/48 Serie B 1-0

1948/49 Serie B 2-2

1982/83 Serie B 0-0

1983/84 Serie B 1-1

1984/85 Serie B 0-0

1985/86 Serie B 1-0

1987/88 Serie A 3-2

1996/97 Serie B 0-0

1999/00 Serie B 1-1

2000/01 Serie B 2-1

2004/05 Serie B 2-1

2010/11 Serie B 0-0

2011/12 Serie B 0-2

2013/14 Serie B 2-0

2016/17 Serie A 1-1

2017/18 Serie B 3-1

2019/20 Serie B 1-2

2020/21 Serie B 2-2