Sfida numero 32 quella tra Empoli e Spezia, con uno score che vede 18 vittorie azzurre, 9 pareggi e 4 successi liguri.

Il primo confronto ad Empoli risale alla Serie C 1939/40, quando gli azzurri avevano la denominazione di Dopolavoro Interaziendale Italo Gambacciani Sezione Calcio e furono superati 2-1 dai liguri (vantaggio azzurro con Giani, poi Borrini e Diotallevi ribaltarono la gara). Dieci anni dopo, nella gara valida per la decima giornata di B, un nuovo confronto ed il primo successo azzurro firmato Galeotti. Non cambiò niente un anno dopo, sempre Serie B e sempre 1-0 Empoli. Squadre che si incontrano due stagioni dopo, stavolta in C, con gli azzurri di nuovo vittoriosi, per 3-1. Nel campionato di IV Serie 1956/57 Empoli e Spezia si ritrovano di fronte, con i liguri che passano 2-0. Ancora vittoria spezzina nella sfida del marzo del 1962, Serie C (stagione conclusa con la retrocessione degli azzurri), quando gli ospiti passarono per 1-0. Dal campionato 1966/67 Empoli e Spezia diventa un classico, sfidandosi per ben 12 stagioni consecutive (le due squadre militavano in Serie C) con gli azzurri di fatto sempre (11 volte su 12) vittoriosi dove spicca un 4-0 con le doppietta di Polesello e Salvemini. Dopo la retrocessione e la pronta risalita dello Spezia, le due squadre si sfidano nuovamente nel novembre del 1980, con ancora gli azzurri a vincere, 1-0, grazie al gol di Meloni.

Agli inizio degli anni novanta Empoli-Spezia torna con cadenza annuale, sempre in Serie C1, con cinque sfide: Soda e un autogol di Pregnolato firmano le reti azzurre del 2-1 del campionato 89/90 0-0 un anno più tardi prima che Montella e Castelli diano il successo (2-1) agli azzurri nel campionato 1991/92. Pareggio 1-1 (di Protti il gol empolese) nel torneo 1993/94, e vittoria ligure (l’ultima ad Empoli), un anno dopo con gol di Pepe. Dopo un anno di stop, la sfida torna nel torneo 1995/96: sempre Serie C1 con Puccinelli e Pane che dettero il 2-1 alla squadra di Spalletti (che giocherà i playoff e conquisterà la B). Si deve attendere oltre 15 anni per ritrovare nuove sfide contro lo Spezia. È l’Empoli di Sarri che, in B, affronta per due volte lo Spezia: pareggio per 2-2 (Saponara e Tavano rimontarono la doppietta di Sansovini) nel campionato 2012/13 un anno dopo Rugani e Tavano regalarono un successo fondamentale agli azzurri nella corsa verso la A. Chiudiamo con gli ultimi due confronto empolesi: nel novembre del 2017 è Pasqual a pareggiare il vantaggio ligure di Mastinu; nell’ottobre del 2019 ancora 1-1 con il vantaggio spezzino di Bidaoui prima del pari azzurro di Frattesi. Penultima sfida, la prima in Serie A, stagione 2021-22, terminata 0-0. Il match, sempre in A, si ripresenta la stagine successiva ed è ancora un pareggio, stavolta però termina 2-2; doppio vantaggio ligure con Verde, poi gli azzurri accorciano con Cambiaghi ed al 94′ la pareggia Vignato.

Vediamo la cronistoria delle gare interne contro gli aquilotti di mare:

1939/1940 Serie C Gambacciani-Spezia 1-2

1948/1949 Serie B Empoli-Spezia 1-0

1949/1950 Serie B Empoli-Spezia 1-0

1951/1952 Serie C Empoli-Spezia 3-1

1956/1957 IV Serie Empoli-Spezia 0-2

1961/1962 Serie C Empoli-Spezia 0-1

1966/1967 Serie C Empoli-Spezia 1-0

1967/1968 Serie C Empoli-Spezia 1-0

1968/1969 Serie C Empoli-Spezia 0-0

1969/1970 Serie C Empoli-Spezia 1-0

1970/1971 Serie C Empoli-Spezia 1-1

1971/1972 Serie C Empoli-Spezia 2-0

1972/1973 Serie C Empoli-Spezia 4-0

1973/1974 Serie C Empoli-Spezia 1-0

1974/1975 Serie C Empoli-Spezia 3-0

1975/1976 Serie C Empoli-Spezia 1-0

1976/1977 Serie C Empoli-Spezia 1-0

1977/1978 Serie C Empoli-Spezia 3-1

1980/1981 Serie C1 Empoli-Spezia 1-0

1989/1990 Serie C1 Empoli-Spezia 2-1

1990/1991 Serie C1 Empoli-Spezia 0-0

1991/1992 Serie C1 Empoli-Spezia 2-1

1992/1993 Serie C1 Empoli-Spezia 1-1

1993/1994 Serie C1 Empoli-Spezia 0-1

1995/1996 Serie C1 Empoli-Spezia 2-1

2012/2013 Serie B Empoli-Spezia 2-2

2013/2014 Serie B Empoli-Spezia 2-0

2017/2018 Serie B Empoli-Spezia 1-1

2019/2020 Serie B Empoli-Spezia 1-1

2021/2022 Serie A Empoli-Spezia 0-0

2022/2023 Serie A Empoli-Spezia 2-2