Sono 15 i precedenti tra Genoa e Empoli, che sabato si ritroveranno di fronte al Ferraris alle ore 15:00. Il bilancio vede 2 successi azzurri, 7 pareggi e 6 vittorie liguri.

Il primo precedente genovese risale al 9 maggio 1970, girone B di serie C, con il Genoa che vinse 1-0 grazie alle rete di Cini. La sfida successiva è quella del campionato 1984-85, in Serie B, con Cinello che rispose al vantaggio genoano di Peeters firmando l’1-1. Un anno più tardi ancora pareggio, stavolta 2-2, (Policano e Butti i marcatori del Genoa, Cecconi e Casaroli per gli azzurri); nuova gara nella stagione 1988-89 e ancora 2-2, con Vignola e Baiano che risposero alla doppietta di Quaggiotto. Si arriva così agli anni Novanta, ancora Serie B, con il Genoa che superò 3-1 gli azzurri nel torneo 1996-97 (stagione conclusa comunque con la promozione in A della formazione di Spalletti) con la doppietta di Pisano e il gol di Goossens (di Amoroso la rete azzurra). Doppia sfida nella stagione 1999-00: a settembre in Coppa Italia affermazione del Genoa per 5-1 (Moscardi, Mutarelli, Atzeni, Franceschini e Carparelli i marcatori genoani, di Tarantino il gol della bandiera azzurra) rossoblu che si si imposero anche in campionato per 3-1 con le reti di Carparelli (doppietta) e Manfredini, con Saudati a firmare il gol dell’Empoli.

Arriviamo alla prima vittoria azzurra a Marassi: stagione 2000-01, la doppietta di Di Natale rende vano il gol rossoblu di Carparelli e dà il successo alla squadra di Baldini. Nuova sfida un anno più tardi, chiusa sul 3-3, con l’Empoli che rimontò la tripletta di Francioso con la doppietta di Maccarone e il gol di Rocchi. Ultima sfida in B tra le due squadre che arriva nel torneo 2004-05 (in quella stagione l’Empoli di Somma conquistò la promozione in A), con il Genoa che si impose 3-2 (Milito, Tedesco e Zanini resero inutile la doppietta di Ighli Vannucchi). La seconda vittoria azzurra a Marassi arriva nel dicembre del 2006: ottavi di finale di Coppa Italia, Pozzi dà il successo alla formazione di Cagni e permette agli azzurri di accedere ai quarti di finale. Nell’aprile del 2008 la prima sfida in Serie A e un nuovo (l’ultimo) successo azzurro, con la rete di Abate a decidere la sfida successo purtroppo inutile, che non impedì agli azzurri di retrocedere in B. Arriviamo alle ultime sfide, tutte nella massima serie: nel torneo 2014-15, l’Empoli di Sarri pareggiò 1-1, con Tonelli a rispondere alla rete di Bertolacci; successo genoano un anno più tardi firmato Rigoni, 0-0 nella sfida del campionato 2016-17 e vittoria Genoa nella penultima sfida, giocata nell’agosto del 2018, per 2-1 con le reti di Piatek e Kouame prima di quella azzurra di Mraz. L’ultima gara, giocata due anni fa è terminata a reti bianche

Questa la cronistoria delle gare giocate in Liguria tra rossoblù ed azzurri:

1970/71 Serie C 1-0

1984/85 Serie B 1-1

1985/86 Serie B 2-2

1988/89 Serie B 2-2

1996/97 Serie B 3-1

1999/00 Serie B 3-1

2000/01 Serie B 1-2

2001/02 Serie B 3-3

2004/05 Serie B 3-2

2007/08 Serie A 0-1

2014/15 Serie A 1-1

2015/16 Serie A 1-0

2016/17 Serie A 0-0

2018/19 Serie A 2-1

2021/22 Serie A 0-0