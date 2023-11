Azzurri in campo questa mattina per una seduta di lavoro in vista della sfida che si giocherà sabato a Marassi. Contro i rossoblù, che sono in emergenza per diversi infortuni importanti, sarà importante alzare l’asticella e mettere al primo pensiero il risultato. Allenamento prettamente tattico quello che ha fatto svolgere oggi Aurelio Andreazzoli, una seduta che ha fatto vedere grande grinta da parte di tutti ed una condizione atletica importante. Domenica, nel secondo tempo, era parso un appannamento sotto questo punto di vista, invece a vedere il gruppo lavorare sembra che la condizione fisica generale sia importante.

Bella ed intensa la partitella a campo ridotto, due squadre molto miscelate anche per non dar punti di riferimento. Da evidenziare un sempre buon allenamento di Gyasi, ed è davvero un peccato che poi l’ex Spezia spesso in partita non ripeta ciò. Molta rabbia positiva da parte di Cancellieri che ha voglia di riscattare la prestazione non positiva col Sassuolo. A veder le sedute Caprile sembra aver qualcosa in più di Berisha. La sensazione è che però i cambi nell’undici di partenza saranno pochi, con soprattutto attacco e difesa ad essere speculari. Questo anche perchè Baldanzi continua a non essere al top e difficilmente – come avevamo già detto in tempi non sospetti – sarà tra i convocati per la trasferta ligure. I dubbi maggiori sono a centrocampo, dove stanno tutti bene e dove ci sono ballottaggi in ogni posizione; attenzione a Kovalenko che potrebbe far rifiatare il sempre presente Maleh. Ovviamente sono ancora out Pezzella e Belardinelli.

Domani e dopodomani allenamenti a porte chiuse