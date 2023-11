Sarà il Sig. Aureliano di Bologna l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma sabato a Marassi contro il Genoa.

Quella di sabato sarà la quarta gara diretta nell’attuale serie A da parte del fischietto felsineo, che in stagione ha arbitrato anche in B ed in C. Aureliano ha già diretto l’Empoli in questa stagione, ovvero quella persa 2-0 a Monza. In totale sono dieci gli incroci tra gli azzurri e questo arbitro con un bilancio per l’Empoli di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Tre invece gli incroci con il Grifone ed in questi c’è perfetta parità. E’ il Brescia, con venti direzioni, la squadra più arbitrata da Aureliano. L’ultima gara diretta in serie A è stata Udinese-Atalanta 1-1. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MONZA – JUVENTUS Venerdì 01/12 h. 20.45

FABBRI

ROSSI M. – CIPRESSA

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

GENOA – EMPOLI Sabato 02/12 h.15.00

AURELIANO

LIBERTI – CORTESE

IV: GUALTIERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – CAGLIARI Sabato 02/12 h.18.00

DIONISI

PERETTI – POLITI

IV: CAMPLONE

VAR: GUIDA

AVAR: PAGNOTTA

MILAN – FROSINONE Sabato 02/12 h.20.45

MARCHETTI

VIVENZI – FONTEMURATO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

LECCE – BOLOGNA h. 12.30

DOVERI

TOLFO – LONGO F.

IV: BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

FIORENTINA – SALERNITANA h. 15.00

TREMOLADA

BINDONI – TEGONI

IV: LA PENNA

VAR: GARIGLIO

AVAR: IRRATI

UDINESE – H. VERONA h. 15.00

MARESCA

PALERMO – MOKHTAR

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

SASSUOLO – ROMA h. 18.00

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV: GHERSINI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI – INTER h. 20.45

MASSA (foto)

IMPERIALE – MONDIN

IV: RAPUANO

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

TORINO – ATALANTA Lunedì 04/12 h. 20.45

PICCININI

PRENNA – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO S.