Novità sostanziale nel mondo del calcio. Come annunciato dall’IFAB (International Football Association Board), è stata promossa per la fase di sperimentazione l’espulsione a tempo, dunque un cartellino arancione che costerà a chi lo subisce l’uscita dal campo per qualche minuto. Lo strumento sarà sperimentato per la prima volta in Premier League.

Una possibile novità che cambierebbe, e non poco, il mondo del calcio. Dalla prossima stagione potrebbe partire ad alto livello l’esperimento delle espulsioni a tempo: il cosiddetto “cartellino arancione” già sperimentato in alcuni campionati giovanili. Si tratta di un allontanamento temporaneo dal campo (c’è chi dice 10 minuti, ma è ancora tutto da definire) per situazioni specifiche come proteste o falli tattici particolarmente antisportivi (ma non meritevoli di rosso). Questo è quanto emerge dal comunicato ufficiale dell’IFAB (International Football Association Board, l’organismo che modifica le regole del calcio) al termine dell’Annual Business Meeting, l’assemblea che prepara l’ordine del giorno di quella di marzo (Annual General Meeting) nella quale vengono poi prese le decisioni definitive.

La seconda novità,in qualche modo legata proprio a questa prima parte, riguarda il capitano di ogni squadra, che è stato identificato come unico calciatore a potersi rivolgere al direttore di gara per una richiesta di spiegazioni riguardo le scelte arbitrali. Da qui, probabilmente, appunto, la volontà di applicare espulsione temporanea a chi andrà a “protestare” e non ne avrà diritto.