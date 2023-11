L’annata azzurra, quella dell’appuntamento con la storia, è iniziata in maniera più difficoltosa di quanto le aspettative non dicessero. Dopo tredici partite – superato il primo quarto di stagione – gli azzurri si trovano al terzultimo posto con dieci punti totalizzati. Andando a sezionare le due frazioni di gioco, si va ad evincere come il primo tempo risulti decisamente più performante rispetto alla seconda frazione di gioco; situazione sulla quale onestamente ci sarebbe da riflettere.

Se per esempio tutte le gare del campionato in corso si fossero chiuse al 45′ minuto, l’Empoli in classifica avrebbe due punti in più e si metterebbe alle spalle ben cinque squadre. Guardando invece all’andamento del solo secondo tempo, ecco che la squadra di Andreazzoli di punti ne avrebbe due in meno rispetto a quelli reali, e si troverebbe al penultimo posto con solo il Genoa a far peggio. Se non cambia niente per i gol segnati, visto che quattro sono arrivati nel primo tempo e quattro nel secondo, cambia invece il discorso per i gol subiti. Nel primo tempo l’Empoli ne ha presi 10, sono 15 quelli arrivati nel secondo tempo.