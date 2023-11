I PIÙ

– Squadra sempre viva e coriacea

– Migliorata nettamente la fase offensiva I MENO

– In casa il Genoa subisce poco

– Gudmunsson pericolo numero 1

Dopo la pirotecnica sconfitta casalinga contro il Sassuolo, l’Empoli è chiamato alla riscossa in uno scontro diretto. Nell’ultima gara gli azzurri hanno mostrato applicazione e voglia di non arrendersi, ma sono soprattutto riusciti a segnare per la prima volta tre gol in una sola partita. Il Genoa sarà uno scoglio duro, ma gli uomini di Andreazzoli possono farcela in virtù di un attacco che contro il Sassuolo ha ben figurato.

Il Genoa in casa subisce poco (ha fermato il Napoli e battuto la Roma, vinto gli scontri diretti contro Verona e Salernitana entrambi senza subire reti) e non sarà facile superare le sue resistenze. In questo momento, con Retegui a mezzo servizio, il principale pericolo è l’islandese Gudmunsson, autore di un inizio di campionato davvero scoppiettante.