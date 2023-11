Prosegue la preparazione della squadra di Alberto Gilardino in vista dello scontro diretto di sabato contro l’Empoli.

Il Genoa è alle prese con diverse defezioni e cercherà di recuperare qualcuno per sabato. Da monitorare le condizioni del difensore Mattia Bani, degli attaccanti Albert Gudmundsson e Caleb Ekuban e del centrocampista Filip Jagiello. Per tutti il rientro contro l’Empoli sembra molto difficile.

Chi spera invece è Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino ormai è ai box da due mesi per un dolore al ginocchio. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono date in netto miglioramento e con l’Empoli potrebbe essere il giorno del suo rientro. Chi invece non ci sarà sicuramente è il centrocampista Kevin Strootman che ha accusato un problema muscolare e dovrà restare fermo circa 20 giorni.