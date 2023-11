La squadra lavora in vista della prossima sfida di campionato, quella che si giocherà sabato a Marassi contro il Genoa. Gara indubbiamente non semplice, che si giocherà in un ambiente che riesce ad essere sicuramente uomo in più per la squadra di casa. Per l’Empoli la necessità di tornare a muovere la classifica, un’altra sconfitta potrebbe aprire seri interrogativi. La seduta odierna si è sviluppata tra palestra e campo, dove si sono svolte diverse esercitazioni andando a lavorare maggiormente sulla fase di non possesso.

Ovviamente la seduta odierna non ha dato particolari indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione titolare a Genova, ma Andreazzoli si è soffermato a parlare molto con Kovalenko che forse potrebbe essere pronto per la sua prima da titolare. In grande crescita Daniel Maldini, giocatore che piace molto al tecnico e che – magari non dall’inizio – potrebbe ritagliarsi sempre più spazio.

Chi invece non sembra fare grandi progressi è Mattia Destro, sul quale sono davvero legittimi tanti punti interrogativi. Anche Shpendi al momento non sembra aver fatto quella progressione sperata, soprattutto dopo averci riempito gli occhi in estate, vedremo se Andreazzoli tornerà a puntare su di lui. Non ha lavorato in gruppo Baldanzi e per lui non ci sono particolari garanzie per un rientro nel prossimo match.

La squadra tornerà in campo domani mattina per una nuova seduta a porte aperte (ore 11:00), le sedute di giovedi e venerdi saranno a porte chiuse.