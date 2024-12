Sarà il Sig. Feliciani di Teramo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera a Bergamo.

Quella di domenica sarà la sesta direzione stagionale in serie A per il fischietto abruzzese, prima in questo campionato con l’Empoli, seconda (vittoria con il Verona) per l’Atalanta. L’ultimo incrocio tra Feliciani e gli azzurri risale al febbraio di questo anno, il pari a reti bianche con il Genoa al Castellani. In totale sono quattro gli incroci tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio azzurro è di una vittoria, una sconfitta, due pareggi. Quattro gli incroci anche con gli orobici, sempre vincenti con Feliciani arbitro. La squadra più diretta dal fischietto teramano è stata Monza-Milan 0-1. La squadra più diretta da Feliciani è il Bari con sette arbitraggi. Al VAR ci sarà Ghersini di Genova.

Queste tutte le designazioni di giornata:

H. VERONA – MILAN Venerdì 20/12 h.20.45

MARINELLI

DEL GIOVANE – PAGLIARDINI

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

TORINO – BOLOGNA Sabato 21/12 h.15.00

PICCININI

YOSHIKAWA – FONTANI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GARIGLIO

GENOA – NAPOLI Sabato 21/12 h.18.00

LA PENNA

MONDIN – VECCHI

IV: PERENZONI

VAR: DOVERI

AVAR: CHIFFI

LECCE – LAZIO Sabato 21/12 h.20.45

MANGANIELLO

CARBONE – PERETTI

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

ROMA – PARMA h.12.30

DI BELLO

LO CICERO – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

VENEZIA – CAGLIARI h.15.00

GUIDA

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: SOZZA

ATALANTA – EMPOLI h. 18.00

FELICIANI

COSTANZO – PERROTTI

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

MONZA – JUVENTUS h. 20.45

MASSA

COLAROSSI – GIALLATINI

IV: CREZZINI

VAR: FABBRI

AVAR: MARESCA

FIORENTINA – UDINESE Lunedì 23/12 h. 18.30

MARCENARO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

INTER – COMO Lunedì 23/12 h. 20.45

GIUA

BACCINI – CAPALDO

IV: RUTELLA

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA