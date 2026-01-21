Sarà il Sig. Perri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Carrara.
Sono nove le gare dirette dal fischietto romano nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Entella-Monza 1-0. Quello di venerdi sarà il primo incrocio storico tra questo arbitro e l’Empoli. Ci sono due arbitraggi di Perri con la nostra Primavera. L’arbitro capitolino invece è un “aficionados” della Carrarese che è la squadra che ha diretto più di tutte in carriera, ben otto volte; il bilancio dei marmiferi è di 4 vittorie, 3 sconfitte ed un pareggio. Al VAR ci sarà Baroni di Firenze.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CARRARESE – EMPOLI Venerdì 23/01 h. 20:30
PERRI
MONDIN – COLAIANNI
IV: TURRINI
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
CESENA – BARI h. 15:00
MARINELLI
PASSERI – EMMANUELE
IV: SILVESTRI
VAR: VOLPI
AVAR: PRENNA
FROSINONE – REGGIANA h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
DI GIOIA – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: SERRA
AVAR: MONALDI
JUVE STABIA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
MUCERA
BITONTI – ZEZZA
IV: ARENA
VAR: GUALTIERI
AVAR: DEL GIOVANE
MANTOVA – VENEZIA h. 15:00
PICCININI
BELSANTI – VOTTA
IV: SACCHI G.
VAR: GIUA
AVAR: FOURNEAU
MONZA – PESCARA h. 15:00
PEZZUTO
MINIUTTI – PASCARELLA
IV: VAILATI
VAR: RUTELLA
AVAR: LA PENNA
MODENA – PALERMO h. 17:15
DIONISI
GARZELLI – CATALLO
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: PERENZONI
SPEZIA – AVELLINO h 19:30
TREMOLADA
PALERMO – ZANELLATI
IV: VIAPIANA
VAR: SANTORO
AVAR: PRONTERA
SUDTIROL – PADOVA Domenica 25/01 h. 15:00
ALLEGRETTA
CAPALDO – PRESSATO
IV: GALIPO’
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
CATANZARO – SAMPDORIA Domenica 25/01 h. 17:15
SOZZA
BACCINI – SANTAROSSA
IV: TOTARO
VAR: CAMPLONE
AVAR: FOURNEAU
