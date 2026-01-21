Sarà il Sig. Perri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Carrara.

Sono nove le gare dirette dal fischietto romano nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Entella-Monza 1-0. Quello di venerdi sarà il primo incrocio storico tra questo arbitro e l’Empoli. Ci sono due arbitraggi di Perri con la nostra Primavera. L’arbitro capitolino invece è un “aficionados” della Carrarese che è la squadra che ha diretto più di tutte in carriera, ben otto volte; il bilancio dei marmiferi è di 4 vittorie, 3 sconfitte ed un pareggio. Al VAR ci sarà Baroni di Firenze.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CARRARESE – EMPOLI Venerdì 23/01 h. 20:30

PERRI

MONDIN – COLAIANNI

IV:      TURRINI

VAR:  BARONI   

AVAR:   DI VUOLO

CESENA – BARI h. 15:00

MARINELLI

PASSERI – EMMANUELE

IV:      SILVESTRI

VAR:   VOLPI  

AVAR:    PRENNA

FROSINONE – REGGIANA h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

DI GIOIA – MONACO

IV:       DI MARCO

VAR:       SERRA

AVAR:    MONALDI

JUVE STABIA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

MUCERA

BITONTI – ZEZZA

IV:     ARENA

VAR:   GUALTIERI

AVAR:    DEL GIOVANE

MANTOVA – VENEZIA h. 15:00

PICCININI

BELSANTI – VOTTA

IV:      SACCHI G.

VAR:   GIUA

AVAR:    FOURNEAU

MONZA – PESCARA h. 15:00

PEZZUTO

MINIUTTI – PASCARELLA

IV:     VAILATI

VAR: RUTELLA

AVAR: LA PENNA

MODENA – PALERMO h. 17:15

DIONISI

GARZELLI – CATALLO

IV:     MASSIMI

VAR:    MARINI

AVAR:     PERENZONI

SPEZIA – AVELLINO h 19:30

TREMOLADA

PALERMO – ZANELLATI

IV:     VIAPIANA

VAR:     SANTORO

AVAR:      PRONTERA

SUDTIROL – PADOVA Domenica 25/01 h. 15:00

ALLEGRETTA

CAPALDO – PRESSATO

IV:       GALIPO’

VAR:     COSSO  

AVAR: GIUA   

CATANZARO – SAMPDORIA Domenica 25/01 h. 17:15

SOZZA

BACCINI – SANTAROSSA

IV:       TOTARO

VAR:     CAMPLONE   

AVAR:   FOURNEAU

Articolo precedenteLuca Santoni (giornalista) racconta… la Carrarese
Articolo successivoMercato Azzurro | Anche lo Spezia sonda Carboni
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

8 Commenti

  1. un c’è piu’ nianco quello che scriveva sempre “come andà di notte”
    che ambiente depresso
    un ci si diverte piu’ nemmeno a scrivere minchiate

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here