Il nome di Franco Carboni è uno di quelli che, fin dall’inizio di questa sessione invernale di mercato, rimbalza con una certa continuità come possibile uscita dalla rosa azzurra. Fino a pochi giorni fa si parlava con insistenza di una Sampdoria molto attiva, che sembrava addirittura già in accordo con l’Inter per arrivare – via Empoli – all’esterno sinistro. I blucerchiati, protagonisti di un mercato piuttosto corposo, hanno però al momento raffreddato la pista Carboni, resta da capire se in modo definitivo oppure solo temporaneo. Nel frattempo, al sempre vigile Mantova si è aggiunto un altro club interessato a monitorare la situazione del giocatore. Si tratta dell’altro club ligure, lo Spezia, che sta vivendo una stagione decisamente complicata, ben diversa da quella che si poteva immaginare alla vigilia del campionato. I bianconeri sono ora chiamati a rimettere in carreggiata l’annata e stanno valutando diversi profili per rafforzare l’organico, con un obiettivo che, strada facendo, si è spostato chiaramente sulla salvezza.

In questo contesto, il nome di Carboni circola già da qualche giorno anche nella città spezzina. Al momento non risultano richieste ufficiali recapitate all’Empoli, ma ci sarebbero stati dei sondaggi sia verso l’entourage del calciatore sia verso il club proprietario del cartellino, ovvero l’Inter. Una fase ancora esplorativa, che potrebbe però evolversi nelle prossime giornate. Resta da considerare un aspetto tutt’altro che secondario. Al di là del fatto che l’ex Venezia sia stato ormai ampiamente scavalcato nelle gerarchie di Dionisi, Carboni rappresenta oggi la principale alternativa naturale, in particolare a Moruzzi. Altri elementi della rosa potrebbero essere adattati in quella zona di campo, ma nessuno con le sue caratteristiche specifiche. Proprio per questo sarà interessante capire se l’Empoli, pur considerandolo al momento un’alternativa, deciderà comunque di privarsi del giocatore oppure se preferirà mantenerlo all’interno dell’organico.