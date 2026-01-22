Purtroppo è tutto confermato. Il TAR ha infatti respinto la richiesta di sospensione presentata dal club azzurro contro il provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Firenze per la gara Carrarese-Empoli. Non c’è stato dunque alcun dietrofront da parte della Prefettura di Massa Carrara, che continua a ritenere l’incontro a rischio per possibili turbative dell’ordine pubblico e scontri tra le due tifoserie.

Con buona pace, purtroppo, della stragrande maggioranza dei tifosi empolesi che avrebbero voluto seguire la squadra nella trasferta più vicina della stagione. Una partita sentita, attesa, che a livello di campionato mancava da ben trent’anni e che rappresentava per molti un’occasione speciale. Invece il popolo azzurro sarà costretto a restare a casa e a vivere il derby toscano davanti alla televisione, lontano dallo stadio dei Marmi.