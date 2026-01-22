Purtroppo è tutto confermato. Il TAR ha infatti respinto la richiesta di sospensione presentata dal club azzurro contro il provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Firenze per la gara Carrarese-Empoli. Non c’è stato dunque alcun dietrofront da parte della Prefettura di Massa Carrara, che continua a ritenere l’incontro a rischio per possibili turbative dell’ordine pubblico e scontri tra le due tifoserie.
Con buona pace, purtroppo, della stragrande maggioranza dei tifosi empolesi che avrebbero voluto seguire la squadra nella trasferta più vicina della stagione. Una partita sentita, attesa, che a livello di campionato mancava da ben trent’anni e che rappresentava per molti un’occasione speciale. Invece il popolo azzurro sarà costretto a restare a casa e a vivere il derby toscano davanti alla televisione, lontano dallo stadio dei Marmi.
La tifoseria Azzurra, da sempre, è una delle più corrette d’Italia.
La decisione di vietare la trasferta agli empolesi, secondo me, è dettata dalla condizione dello stadio carrarino (sia l’impianto ed il settore ospiti fatto da 4-5 gradoni che il contorno privo di parcheggi) totalmente inadeguato per affontare la serie B.
Si parla male del Castellani apostrofandolo come stadio brutto e dispersivo (ma ben fornito a livello di parcheggi e viabilità)… quello della Carrarese è davvero osceno
Giusto commento…sinceramente non vedo come sia stato possibile omologarlo per partite di serie B…
Sono già 2 anni la capienza per la serie B e 5.000
li Stadio fa 5600 visto che per gli ospiti e il 5 % la capienza sarebbe 300
il settore el 11% 600 non penso sia quello il problema …
ricordati che nel progetto gli ospiti non avranno il parcheggio sotto la curva nord nel nostro ma a circa 500 metri nel piazzale di Serravalle , non diciamo Mer, da degli altri pensiamo al nostro che farlo persino sbagliato sarebbe il colmo!
mah, rimango esterreffato ……
Infatti, per quello gli ospiti li avrei fatti andare nella SUD.
Ingiustizia palese; che i ragazzi saneranno sul campo.
Prefetto di Massa Carrara che per problemi legati anche e soprattutto al loro tifo penalizzano solo noi tifosi Empolesi e favoriscono la Carrarese sul campo.
Ingiustizia!
Come goderei a vincerci!
A parte che i marmiferi vogliono la serie A potendo contare su 15/20.000 abbonati ed uno stadio da sogno (nonché una città bellissima come poche non c’è che dire…un posto brutto così penso non esista nel mondo) ma voglio vedere il prossimo anno a questi simpaticissimi individui cattivi come pochi se li farebbero tornare a Empoli dopo tutto il casino che hanno combinato quest’anno!!! Loro fanno i casini e si paga noi poi…bellina davvero però!
Biancazzurro visto che abiti nel Pisano , mi voglio fidare , dicci come e la curva dei Carrarini ? e se noi eventualmente si farebbe piena a Empoli?
Che discoris fai…..la faresti piena si, grazie a stoca, hanno uno stadio da 5000 posti… in pratica da noi sarebbe sembre esaurito…
La stessa curva in uno stadio da 16.000 con posti pseudopopolari in maratona è un altro paio di mani…
Ora via non prendiamo i Carrarini come esempio perchè sennò si perde il capo… loro sono nel loro massimo storico come si poteva essere noi nel 98, hanno uno stadio ridicolo che al confronto il nostro catafalco è Wembley… si fogano perchè vanno in 1000 nella trasferta dell’anno.
Noi, pur nel nostro piccolo, siamo altra cosa. Lo dice la storia.
perfettamente d’accordo con te.
la curva e 2400 quanto la maratona inferiore poco più….
ma cercare di informarsi no un ti c’è la fai ?
quindi? hai fatto una domanda… quando puoi tranquillamente risponderti da solo.
come riempi la maratona riempiresti la curva, anzi riempiresti praticamente tutto lo stadio con i soli abbonati.
Non è un problema di informazioni ma di logica
sto parlando di curva ….
sei sicuro che si spostano tutti e 2.400 della maratona inferiore?
ti ricordo che parlano. do 4.000…
Sei un farlocco non capisci un tubo o te ne sei fatti troppo hai i neuroni praticamente azzerati!
La curva e di 2.400 la maratona inferiore siamo li qualche posto in più …
rileggiti, te sei veramente di fori, non è che non capisco un tubo è che non riesci a comunicare cose sensate.
VAi a letto e ripigliati.
Te vacci e copriti i muso…
Ti voglio rispondere sperando tu abbia imparato un pò di buon senso … vediamo.
Certo che sarò a Carrara e certo che farò il tifo per l’Empoli come ho fatto in tutte le altre trasferte, non è che se sto in provincia di Pisa sono meno tifoso di te anzi!! per quanto riguarda lo stadio di Carrara credo sia l’ennesimo spregio allo spettacolo calcio, una capienza così bassa non permetterebbe nessuna possibilità di serie A, hanno in progetto di fare anche la maratona in ferro come la curva ma sarebbe l’ennesimo rattoppo e noi di rattoppi siamo i numeri uno da sempre.
La loro curva adesso, anche se giusta come capienza, è un cazzotto in un occhio, se la tua domanda è un mio parere sul confronto tra il loro stadio e il nostro futuro stadio la risposta è mille volte meglio il nostro perchè sarà molto più bello, sarà molto più omogeneo, molto più coinvolgente, racchiuso e soprattutto sarà pensato per la serie A (al contrario loro) che richiede minimo 12.000 spettatori, lo stadio lo devi fare e pensare in ottica serie A e non in ottica di quanti saremo in serie C.
Come ti ho detto più volte i posti a nostra disposizione saranno poco più di 13.000 (non considero la curva ospiti) e in serie A potremmo dire senz’altro la nostra in B logicamente il discorso cambia.
Un ultima considerazione che tra l’altro secondo me è la più importante :
Il progetto si regge sui privati, i privati devono rientrare di quello che investono, quindi tale progetto, tra l’altro molto complesso, da 17.800 è il frutto di tutta una serie di calcoli, obblighi, reali benefici per la città, considerazioni, compromessi ecc ecc …che alla luce di quanto viene fatto in Italia a livello di Stadi esserci arrivati è un miracolo vero e proprio, ragione per cui, anche se la capienza è un pò superiore ai nostri numeri (anche io l’avrei fatto più piccolo) IO SONO MOLTO FELICE E NON VEDO L’ORA DI VEDERLO REALIZZATO, altro che lo stadio di Carrara !!!
FORZA EMPOLI.
Sto parlando di numeri non di bellezza …
Sei sicuro che tutti e 2400 si spostano in curva da 4.000?
sei sicuro che si faccia una figura da Sassolino ?…
e comunque farai l’effetto di mezzo 3/4 di Stadio vuoto effetto ridicolo del bellino che te ne fai …
i 15 milioni di chi sono quelli che arrivano dallo Stato?
chi pensi chi li paga di tasca noi cittadini !
In serie A non avremo problemi, in una curva da 4000 anche se ci sono 3000 persone risulterebbe piena, in maratona altre 3000 ci sarebbero Stop , la tribuna non la considero, l’ultimo anno di serie A abbiamo fatto 7000 abbonamenti e in un cesso di stadio, conto e credo fermamente che con uno stadio decente almeno 8000 li faremo, di questi 8000 almeno 3000 in curva e 3000 in maratona ripeto saranno sicuri, ora ti prego non iniziare la tiritera che poi tutti gli abbonati non ci sono ecc ecc sennò un se ne esce. Ti ho detto mille volte che l’effetto Sassuolo non ci sarà perché Sassuolo ha una capienza effettiva di oltre 26000 posti il nostro sarà di 17800 e 8000 posti in meno sono tanti. In serie B è logico che faremo molta più fatica ma sempre meglio di ora è certo e con una curva soprattutto.
Certo chi si abbona lo fa per vantaggio almeno un 20 % in su salta quindi cosa ci fai per 5 partite non ci paghi neache le pulizie degli spalti …
poi mettici quelli degli sponsor ma su 13.000 a disposizione dove con un Monza ci vai in 6.000 , e forse solo se lotti ultime 2 giornate ….
che pensi di riempirlo con i bimbi che forse li faranno venire 2 volte e no metà delle partite , te non pensi al tifoso a da doppione …
e poi lasci non più mezzo Stadio agli strisciati come ora ma 3/4 non pensi a questo , te lo ridico o Privati degli spalti non gliene frega vogliono il dietro…
a me se e come dici significa che e un progetto vecchio e non e mai stato cambiato e marcio dentro?
Che c’entra i posti a disposizione si può averli con uno capienza da 13.750
gli stessi posti , rimane la cattedrale vuota e che va mantenuta ….
13.000 non nasconde 18.000 e la struttura fatlocca da 21.000…
Non ci resta che attendere e vedere quanti tifosi azzurri ci saranno domani in curva.
Biglietto preso, credo saremo pochi ma certamente motivati
Onore a voi!!!
Io il buon senso sarebbe una cattedrale da 18.000 fatlocca da 21.000
sei serio ti rendo conto l’amministrazione a Empoli e di fuori come non mai…
questi alla democrazia non sanno più dove sta si sono prostituiti al potere!