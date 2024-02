Sarà il Sig. Pairetto di Nichelino (TO) l’arbitro del derby che si giocherà domenica, ore 15:00, allo stadio Castellani Computer Gross Arena.

La prossima sarà l’ottava direzione stagionale in serie A per Pairetto che trova i viola per la terza volta e gli azzurri per la prima. Sono però ben 14 le direzioni storiche di Pairetto con l’Empoli ed il bilancio per gli azzurri è di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima volta è stato nel novembre del 2022 quando abbiamo perso 2-0 a Napoli. Sono 8 i precedenti con la Fiorentina, in questo caso il bilancio è di 4 vittorie, un pari e 3 sconfitte. La squadra più diretta da Pairetto è il Sassuolo con 23 direzioni. L’ultima gara arbitrata è stata Frosinone-Milan 2-3. Al VAR ci sarà La Penna di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

TORINO – LECCE Venerdì 16/02 h.19.00

AYROLDI

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: COLLU

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

INTER – SALERNITANA Venerdì 16/02 h.21.00

PICCININI

CECCONI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: SERRA

AVAR: VALERI

NAPOLI – GENOA Sabato 17/02 h.15.00

SACCHI

PRETI – GARZELLI

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

H. VERONA – JUVENTUS Sabato 17/02 h.18.00

DI BELLO

LO CICERO – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: DOVERI

ATALANTA – SASSUOLO Sabato 17/02 h.20.45

PRONTERA

CARBONE – GIALLATINI

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

LAZIO – BOLOGNA h. 12.30

MARESCA

MONDIN – RICCI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

EMPOLI – FIORENTINA h. 15.00

PAIRETTO

BRESMES – MOKHTAR

IV: DI MARCO

VAR: LA PENNA

AVAR: ABISSO

UDINESE – CAGLIARI h. 15.00

MARIANI (foto)

ZINGARELLI – FONTEMURATO

IV: GHERSINI

VAR: DOVERI

AVAR: SOZZA

FROSINONE – ROMA h. 18.00

GIUA

BERTI – VIVENZI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

MONZA – MILAN h. 20.45

COLOMBO

VALERIANI – DEL GIOVANE

IV: FOURNEAU

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA