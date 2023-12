Sarà il Sig. Marchetti di Roma l’arbitro che dirigerà la prossima gara degli azzurri, quella in programma venerdi sera al Castellani contro la Lazio.

La prossima sarà la settimana direzione stagione in serie A per il fischietto capitolino che trova per la prima volta in stagione, sia Empoli che Lazio. L’ultimo precedente di Marchetti con gli azzurri risale al derby interno con la Fiorentina dello scorso anno, gara terminata 0-0. In totale sono tre i precedenti di questo arbitro con l’Empoli, il bilancio azzurro è perfettamente equidistribuito tra vittorie, pareggi e sconfitte. Per la Lazio si tratta del primo incrocio in assoluto. La squadra più diretta da Marchetti è la Reggina con otto arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Ascoli-Spezia 1-2 in serie B. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – LAZIO Venerdì 22/12 h.18.30

MARCHETTI

BRESMES – VALERIANI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – GENOA Venerdì 22/12 h.18.30

GUIDA

ROSSI L. – FONTANI

IV: MONALDI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

MONZA – FIORENTINA Venerdì 22/12 h.20.45

SACCHI

PRENNA – TRASCIATTI

IV: GIUA

VAR: GARIGLIO

AVAR: IRRATI

SALERNITANA – MILAN Venerdì 22/12 h. 20.45

DOVERI

ROCCA – MORO

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

FROSINONE – JUVENTUS h. 12.30

MARIANI

DEL GIOVANE – DI MONTE

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: PAGNOTTA

BOLOGNA – ATALANTA h. 15.00

RAPUANO

DE MEO – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: FERRIERI CAPUTI

TORINO – UDINESE h. 15.00

FABBRI

CARBONE – GIALLATINI

IV: DI MARCO

VAR: PATERNA

AVAR: DI VUOLO

H. VERONA – CAGLIARI h. 18.00

ORSATO

BINDONI – TEGONI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

INTER – LECCE h. 18.00

MARCENARO

ROSSI C. – CIPRIANI

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: VALERI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

COLOMBO

DI IORIO – TOLFO

IV: LA PENNA

VAR: IRRATI

AVAR: GIUA