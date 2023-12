Come riporta un comunicato diramato attraverso la loro pagina social, i DESPERADOS compiono 40 anni. In occasione di questo bel traguardo, sarà allestita una coreografia prima della gara tra Empoli e Lazio. Per questo, anche noi ci uniamo il primo gruppo ultras azzurro per sollecitare tutti i tifosi nell’andare allo stadio il prima possibile. In questo modo verranno facilitate le operazioni per poter dar vita alla coreografia, seguendo le istruzioni dei responsabili del gruppo. Anche lo scorso anno, casualità, proprio in occasione della gara contro la squadra di Sarri venne effettuata una coreografia.

Da parte della nostra redazione facciamo intanto gli auguri a tutti i componenti del gruppo dei DESPERADOS, ai loro fondatori ed a chi oggi porta avanti con grande amore e grane dedizione questa passione.