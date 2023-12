I PIÙ

– La Lazio non sta attraversando un gran momento di forma

– Baldanzi può tornare a essere arma in più I MENO

– L’attacco azzurro fa molta fatica

– La voglia di rivalsa della Lazio dopo le ultime partite poco soddisfacenti

La Lazio dell’ex tecnico azzurro Sarri non sta attraversando un periodo roseo. Nelle ultime sei gare di campionato ha vinto solo una volta (e con fatica) contro il Cagliari e in generale non riesce a segnare con grandissima continuità. Il ritorno a pieno regime di Tommaso Baldanzi può essere, per Andreazzoli, la classica arma in più.

Ovviamente i biancocelesti sono sulla carta nettamente più forti degli azzurri e servirà una gara accorta e di concentrazione. La voglia di rivalsa degli uomini di Sarri può, in questo senso, complicare le cose. Inoltre gli azzurri continuano ad avere grossi problemi in zona offensiva, non riuscendo a concretizzare quanto prodotto.