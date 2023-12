Siamo ormai vicinissimi al giro di boa e la lotta per non retrocedere entra domenica dopo domenica sempre più nel vivo: oggi secondo le quote sono cinque le squadre che rischiano la retrocessione in Serie B. Scopriamo quali sono dalle lavagne dei principali siti di scomesse. Come è ovvio che sia, in pole c’è la Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima in classifica con 8 punti (e una sola vittoria a referto) dopo 15 giornate: la quota retrocessione dei granata oscilla tra l’1.30 di Gazzabet, l’1,32 di Planetwin e l’1,40 di Sisal. Segno che i bookie danno pochissime speranze di salvezza ai campani.

A rischiare parecchio anche l’Empoli, che nonostante il cambio di marcia con Andreazzoli, resta comunque tra le principale candidate alla discesa in B: 1.67 per Planetwin, 1.70 per Gazzabet e 1.72 per Sisal. Il terzo e ultimo posto per la serie cadetta se lo giocano invece Cagliari e Verona: 1.70 la quota dei sardi, mentre per gli scaligeri si sale intorno a 1.80. La classifica dice poi che Udinese e Sassuolo viaggiano sul filo della zona calda.

Le quote dei friulani in effetti sono precipitate dopo un inizio di campionato difficile, fino a toccare 3.50 con Gazzabet, 3.25 con Planetwin365 e 3.00 con Sisal: i bookie ipotizzano dunque una stagione di sofferenza per i bianconeri di Cioffi, che però alla fine dovrebbero spuntarla. Difficile, sempre per chi opera in scommesse, che gli uomini di Dionisi possano essere risucchiati nelle ultime posizioni: la quota retrocessione dei neroverdi sfonda infatti la doppia cifra su tutti gli operatori.