Sarà il Sig. Colombo di Como l’arbitro che dirigerà la prossima gara degli azzurri, quella in programma lunedi sera in casa contro il Lecce.

Sono cinque le direzioni stagionali in serie A del fischietto lombardo che ritrova gli azzurri dopo due anni. L’unico incrocio per l’Empoli con questo arbitro risale alla trasferta di Torino del dicembre 2021, pareggio 2-2 con il Toro. Il Lecce invece è già stato arbitrato in stagione da Colombo, esattamente in occasione della sconfitta esterna con la Roma. I precedenti totali con i giallorossi sono tre, equivalenti ad una vittoria e due sconfitte. La squadra più diretta da Colombo è la Ternana con sette precedenti. L’ultima partita arbitrata è stata Bologna-Torino 2-0. Al VAR ci sarà Gariglio di Pinerolo (TO).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

JUVENTUS – NAPOLI Venerdì 08/10 h. 20.45

ORSATO

PERETTI – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

H. VERONA – LAZIO Sabato 09/11 h.15.00

AYROLDI

ROCCA – CIPRIANI

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: DI VUOLO

ATALANTA – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

LA PENNA

IMPERIALE – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

INTER – UDINESE Sabato 09/11 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – DI MONTE

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

FROSINONE – TORINO h. 12.30

MASSIMI

BACCINI – VIGILE

IV: BARONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – GENOA h. 15.00

COLLU

BINDONI – TEGONI

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

SALERNITANA – BOLOGNA h. 18.00

SOZZA

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: MAGGIONI

ROMA – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

ROSSI L. – ROSSI C.

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

EMPOLI – LECCE Lunedì 11/12 h. 18.30

COLOMBO

DI IORIO – CAPALDO

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: VALERI

CAGLIARI – SASSUOLO Lunedì 11/12 h. 20.45

MARIANI

DEI GIUDICI – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: NASCA

AVAR: AURELIANO