Primavera TIM CUP

OTTAVI DI FINALE

Mercoledì 6 dicembre 2023 – ore 13.00



Dal Centro Sportivo Petroio – Fabrizio Fioravanti

EMPOLI 0 MILAN 4

.54′

30′ Liberali (M) – 40′ Stalmach (M) – 78′ Magni (M) – 85′ Skoczylas (M)

EMPOLI: 1 Seghetti 15 Falcusan 29 Tosto 55 Mannelli (71′ Pauliuc) 3 Majdandzic 11 Bocci 37 Kaczmarski (46′ Stoyanov) 80 Vallarelli 77 Fini (41′ De Ferdinando) 87 Nabian (cap) (60′ Ansah) 96 El Biache (71′ Benyahia)

A disposizione: 13 Vertua 6 Gaj 8 Stoyanov 17 Ansah 18 Popov 21 De Ferdinando 22 Benyahia 24 Bacciardi 34 Bembista 71 Pailiuc 99 Batrsotti



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

MILAN: 1 Reveyre 4 Malaspina (61′ Cuenca) 6 Nsiala (79′ Nissen) 8 Stalmach (79′ Perina) 9 Camarda 13 Paloschi 17 Scotti (69′ Skoczyas) 18 Zeroli (cap) 19 Jmenez (69′ De Bonis)21 Liberali 23 Magni

A disposizione: 12 Torriani 24 Bartoccini 2 Bakoune 10 Ceunca 11 Sia 14 Skoczzylas 15 Parmiggiani 26 Nissen 27 Martinazzi 31 Perina 39 De Bonis

Allenatore: Ignazio ABATE

Arbitro: Sig. Giuseppe Maria MANZO (Torre Annunziata)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Alberto RINALDI (Pisa) – 2° Ass. Sig. Giuseppe ROMANIELLO (Napoli)

AMMONITI: Malaspina (M)

ESPULSI: Nessuno

Passa il turno Milan al termine di una buona partita , giocata in un clima polare. Spazio alle seconde linee da parte di mister Birindelli, giusto regalare minutaggio a chi ha meno giocato in Campionato. L’Empoloi si impegna, cerca anche di forzare la munita retroguardia rossonera ma non si rende veramente pericoloso,al contrario dei rossoneri che capitalizzano al meglio due delle occasioni nei prini 45 minuti. La ripresa vede un Empoli che tiene il campo, prova a fare qualcosa in avanti, ma è il Milan che trova ancora due reti e porta a casa il poker. Punteggio decisamente troppo severo per gli azzurri che comunque non hanno disputato una brutta gara, a dispetto del punteggio. Milan ai Quarti aspettando la vincente di Fiorentina – Genoa

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: bello scambio El Biache – Fini con quest’ultimo che entra in area del Milan, contrastato al momento del tuoi

4′: El Biache trattenuto, punizione da destra, batte Finio, ribatte la difesa rossonera

6′: prova a salire Majdandic a sinistra ma perde il controllo della palla

7′: angolo Milan, batte Stelmack, traversone di Liberali, la fiofesa azzurra c’è

11′: azione insistita del Milan nei pressi dell’area azzurra, conclusa con un traversone sul quale Seghetti esce in presa alta

15′: traversone del Milan in aream su un’incertezza di El Biache, esce in presa bassa Seghetti e subisce un fallo

17′:El Biache ancora sulla destra ma sbaglia il passaggio finale

18′: Milan vicino al gol. traversone da sinistra di Liberali, Camarda anticipa tutti e di testa sfiora il palo

19′: Magni va via sulla destra, dal fondo manda in area, interviene a terra Seghetti

21′:Fini si fa strappare il pallone dai piedi da Liberali che si presenta solo davanti a Seghetti, pronto mil numero 1 azzurro a respingere di piede

24′: Vallarelli va su una respinta della difesa milanista e da fuori tanta un tiro che finisce a lato

26′: punizione Milan dalla trequarti, batte Stalmach, respinge la difesa ma gli azzurri con El Biache e Majdandzic non riescono a sfruttare il campo per il contropiede

29′: Nabian imbuca Bocci che in piena area manca il controllo

30′: GOL DEL MILAN

Azione Milan dalla destra, trarversa, sulla ribattuta Liberali è il più svelto di tutti e scaraventa in rete trovando la respinmta di un proprio compagno, valutato però all’interno della porta

36′: Jemenez da sinistra arriva a due passin da Seghetti, respinge la difesa in angolo

39′: Majdandic recupera pallam la offre a Bocci che viola fin dentrom l’area dekl Milan dove incespica e la perde

40′ : GOL DEL MILAN

Ci prova Stalmach dalla distanza e trova un gran gol che si infila all’incrocio dei pali

41′: esce Fini ed entra De Ferdinando

Concesso 1′ di recupero

Fine del 1° Tempo

2° Tempo

Nell’Empoli esce Kaczamrski entra Stoyanov

5′: punizione Empoli sulla sinistra, batte El Biache, sfiora di testa Falcusan ma non trova la porta

7′: azione Milan con tiro finale di Magni, para facile Seghetti

9′: contropiede dell’Empoli vanificato da El Biache

15′: nell’Empoli fuori Nabian e dentro Ansah

22′: ci prova dalla distanza Falcusan, fuori

26′: nell’Empoli fiuori El Biache e Marianucci, dentro Pauliuc e Benayahia

27′: contropiede azzurro, anticipato Vallarelli

29′: punizione di Benayahia ch passa non lontano dall’incrocio dei pali

30′: errore di disempegno della difesa azzurra xche por poco non costa il terzo gol del Milan

33′ GOL DEL MILAN

Magni avanza sulla destra, resiste ad un contrasto ed entra in area da dove trafigge Seghetti con un rasoterra chirurgico che si infila nell’angolino di destra

40′: GOL DEL MILAN

traversone da sinistra, va di tacco e di gamba Skoczylas e realizza il poker

Concessi 2′ di recupero

45’+1: Benayahia si livera e serve una palla al bacio per Ansah che dal dischetto spedisce alto