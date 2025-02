Sarà il Sig. Pairetto di Nichelino (TO) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato sera al Castellani contro il Milan.

Quella di sabato sarà la decima gara diretta in questa stagione di serie A dal fischietto piemontese. Primo incrocio dell’anno con l’Empoli che è stato diretto l’ultima volta il 18 febbraio del 2024 in occasione del derby interno con la Fiorentina terminato 1-1. Sono ben quindici i precedenti tra Pairetto e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Un precedente in stagione con il Milan, sconfitto a Firenze dalla Fiorentina. In totale i precedenti rossoneri con questo direttore di gara sono 11 con 8 successi, 2 pareggi e quella sola sconfitta. La squadra più diretta da Pairetto è il Sassuolo con 24 arbitraggi. L’ultimo match diretto è stato Como-Atalanta 1-2. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

COMO – JUVENTUS Venerdì 7/02 h. 20.45

ABISSO

VECCHI – BAHRI

IV: MONALDI

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – ATALANTA Sabato 8/02 h. 15.00

SOZZA

PASSERI – MONDIN

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

EMPOLI – MILAN Sabato 8/02 h. 18.00

PAIRETTO

ROSSI L. – YOSHIKAWA

IV: COLLU

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

TORINO – GENOA Sabato 8/02 h. 20.45

FELICIANI

CARBONE – PERETTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

VENEZIA – ROMA h. 12.30

ZUFFERLI

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARIANI

CAGLIARI – PARMA h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – MONZA h. 15.00

AURELIANO

TOLFO – DI GIACINTO

IV: SCATENA

VAR: PEZZUTO

AVAR: SERRA

LECCE – BOLOGNA h. 18.00

FOURNEAU

CECCONI – BERCIGLI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – UDINESE h. 20.45

MARINELLI

ZINGARELLI – VOTTA

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

INTER – FIORENTINA Lunedì 10/02 h. 20.45

LA PENNA

SCATRAGLI – MORO

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI