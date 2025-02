La squadra lavora in vista della non semplice sfida che si giocherà sabato sera al Castellani contro il Milan. Il Diavolo, oltre a rappresentare un blasone del nostro calcio è indubbiamente una bestia nera dell’Empoli, soprattutto sul nostro terreno visto che non siamo mai riusciti a batterli. La squadra sta lavorando a porte chiuse, le informazioni sono quindi frammentate. La buona notizia però arriva da Mattia Viti che risulta in gruppo ed abile a giocare sabato sera.

Sembra, ma dobbiamo andare a sensazioni, che invece si possano registrare le assenze di Ismajli e di Anjorin. Contro il Milan rientrano Grassi e Pezzella che hanno scontato il loro turno di squalifica ma, per questo stesso motivo, non ci sarà Maleh. Punto interrogativo anche su Fazzini, potrebbe non essere sbagliato pensare ad un Cacace più avanti. Dovrebbe partire dalla panchina Kouamè. Da capire se in porta ci sarà l’avvicendamento con Silvestri. Non ci dovrebbero essere variazioni di modulo.