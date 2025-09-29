Sarà il Sig. Mucera di Palermo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera contro il Monza al Castellani.
Il fischietto siculo ha diretto due partite nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Carrarese-Avellino 3-4. Quello di mercoledi sarà il primo incrocio storico tra questo arbitro e gli azzurri. Stesso discorso anche per i brianzoli. Le squadre più dirette da Mucera sono il Giugliano e la Carrarese con cinque designazioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
FROSINONE – CESENA h. 20.30
PEZZUTO
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: DI CICCO
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVE STABIA – MANTOVA h. 20.30
CALZAVARA
PASCARELLA – PRESSATO
IV: ALLEGRETTA
VAR: VOLPI
AVAR: PRENNA
PADOVA – AVELLINO h. 20.30
RAPUANO
MINIUTTI – ZANELLATI
IV: POLI
VAR: MARESCA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: GIUA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
PALERMO – VENEZIA h. 20.30
MARINELLI
SCATRAGLI – ZEZZA
IV: UBALDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
REGGIANA – SPEZIA h. 20.30
ZANOTTI
BITONTI – GRASSO
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: COSSO
VIRTUS ENTELLA – BARI h. 20.30
TREMOLADA
BARONE – EL FILALI
IV: GANDINO
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: SERRA (ON- SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
CARRARESE – MODENA Mercoledì 01/10 h. 20.30
GALIPO’
NIEDDA – BELSANTI
IV: PERENZONI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GUALTIERI
EMPOLI – MONZA Mercoledì 01/10 h. 20.30
MUCERA
ROSSI L. – SANTAROSSA
IV: IACOBELLIS
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
PESCARA – SUDTIROL Merocledì 01/10 h. 20.30
MASSIMI
BIFFI – COLAIANNI
IV: FELICIANI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
SAMPDORIA-CATANZARO Mercoledì 01/10 h. 20.30
DIONISI
DEI GIUDICI – RICCI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
Ma dell’arbitro di ieri sera in s’è detto nulla? Abbiamo offeso pesantemente i nostri, ma vi sembrava un arbitro di Serie B? Adatto a dirigere un derby?
mi sembra il male minore, piuttosto è da dicembre 2024 che si tribola nei bassifondi, prima della A e ora della B …. la cosa paradossale che va bene a tutti….. vi sembra uno spettacolo decente quello di ieri sera? creiamoci degli alibi con gli arbitri, vai…. è la strada giusta.
Ecco il prima terrapiattista di monteboro, avanti col prossimo
E invece l’Empoli ti sembra una squadra da Serie B? e Pagliuca e Gemmi ti sembrano da Serie B? e chi fa delle maglie colore della mxxda ti sembra gente da serie B?? ora mi raccomando cominciamo a dare la colpa agli arbitri e poi a fine partita battiamogli sempre le mani…
Ad oggi,e speriamo che il tempo mi smentisca,squadra costruita male e messa male in campo.Ma questo Nasti e Bianchi e Pellegri?Ma il problema principale e’ la difesa.Le squadre avversarie arrivano facile facile a tirare in porta e se non fosse per Fulignati avremmo preso qualche gol e n piu’.Che si aspetta a porre rimedio?O ci prepariamo a fare le trasferte sul monte Amiata?Carlo B.
Non mi avete letto, allora: anch’io ne ho scritte di tutti i colori ieri sera contro l’allenatore. Volevo solo una vostra riflessione sull’arbitro Di Martino. Ne ha combinate anche lui e ora Rocchi ci rimanda un semiesordiente….