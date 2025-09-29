Sarà il Sig. Mucera di Palermo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera contro il Monza al Castellani.

Il fischietto siculo ha diretto due partite nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Carrarese-Avellino 3-4. Quello di mercoledi sarà il primo incrocio storico tra questo arbitro e gli azzurri. Stesso discorso anche per i brianzoli. Le squadre più dirette da Mucera sono il Giugliano e la Carrarese con cinque designazioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – CESENA h. 20.30

PEZZUTO

MOKHTAR – PISTARELLI

IV: DI CICCO

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

JUVE STABIA – MANTOVA h. 20.30

CALZAVARA

PASCARELLA – PRESSATO

IV: ALLEGRETTA

VAR: VOLPI

AVAR: PRENNA

PADOVA – AVELLINO h. 20.30

RAPUANO

MINIUTTI – ZANELLATI

IV: POLI

VAR: MARESCA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: GIUA (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

PALERMO – VENEZIA h. 20.30

MARINELLI

SCATRAGLI – ZEZZA

IV: UBALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CAMPLONE

REGGIANA – SPEZIA h. 20.30

ZANOTTI

BITONTI – GRASSO

IV: TURRINI

VAR: GHERSINI

AVAR: COSSO

VIRTUS ENTELLA – BARI h. 20.30

TREMOLADA

BARONE – EL FILALI

IV: GANDINO

VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: SERRA (ON- SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

CARRARESE – MODENA Mercoledì 01/10 h. 20.30

GALIPO’

NIEDDA – BELSANTI

IV: PERENZONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GUALTIERI

EMPOLI – MONZA Mercoledì 01/10 h. 20.30

MUCERA

ROSSI L. – SANTAROSSA

IV: IACOBELLIS

VAR: CAMPLONE

AVAR: RUTELLA

PESCARA – SUDTIROL Merocledì 01/10 h. 20.30

MASSIMI

BIFFI – COLAIANNI

IV: FELICIANI

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

SAMPDORIA-CATANZARO Mercoledì 01/10 h. 20.30

DIONISI

DEI GIUDICI – RICCI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MONALDI