Riprenderà già oggi il lavoro degli azzurri, visto che mercoledì si tornerà in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Al Castellani arriverà il Monza, avversario di grande spessore, e sarà inevitabile valutare le condizioni fisiche e atletiche dei calciatori dopo le fatiche dell’ultima gara. Non è da escludere, dunque, che Guido Pagliuca possa ricorrere ad alcune rotazioni rispetto all’undici visto in campo ieri, anche se molto dipenderà dalle sensazioni che lo staff tecnico avrà tra stasera e domani. Gli allenamenti, con ogni probabilità, si svolgeranno a porte chiuse. La sfida di mercoledì assume una notevole importanza, soprattutto perché dalla gara di ieri, chiusa sul 2-2 contro la Carrarese, non sono arrivate le risposte che ci si attendeva dopo la pesante debacle di Pescara di una settimana fa. Alla squadra si chiedeva non solo di vincere, ma anche di convincere. Sul piano del risultato, ci si era andati vicini: a due minuti dal novantesimo l’Empoli era avanti e sembrava poter assaporare i tre punti. Sul piano della prestazione, invece, il divario tra aspettative e realtà è stato più marcato: anche un’eventuale vittoria non sarebbe stata limpida sotto il profilo qualitativo. Gli azzurri hanno commesso troppi errori, mostrando ingenuità e soprattutto ripetendo scollamenti e disattenzioni già emerse nelle precedenti uscite, senza che si intravedessero quei correttivi capaci di limitarli. Nulla da rimproverare, invece, per quanto riguarda la volontà: l’approccio è stato positivo e i ragazzi di Pagliuca hanno dimostrato di avere rabbia e concentrazione, qualità necessarie per lasciarsi alle spalle le quattro reti incassate in Abruzzo. Ma la Carrarese, squadra solida più che spettacolare, ha messo in mostra un’organizzazione tattica migliore. Anche le due reti azzurre hanno avuto natura estemporanea: il pareggio firmato da Shpendi nasce da un tiro di Elia finito sul palo e ribadito in rete con cinismo, mentre la seconda marcatura porta la firma di Ceesay, autore di un’invenzione personale che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Diverso il discorso per i gol subiti: errori gravi, difficili da accettare in un campionato come la Serie B. Sul primo, la difesa ha concesso incredibilmente un avversario libero in area su calcio d’angolo, di fatto un rigore in movimento. Sul secondo pesa la “leggerezza” di Obaretin, già in precedenza protagonista di un rischio simile poco prima. La fase difensiva resta il vero tallone d’Achille: ogni volta che l’avversario porta palla nei pressi dell’area azzurra, la sensazione è quella di un pericolo imminente. Fin qui, l’Empoli ha sempre incassato almeno un gol in tutte le gare ufficiali. È vero che il gruppo è stato costruito tardi e necessita di tempo, ma lo stesso Pagliuca ieri ha sottolineato come il tempo sia comunque limitato: il campionato corre veloce, le partite si susseguono e già mercoledì si torna in campo. Dopo pochi giorni sarà di nuovo tempo di giocare. Ecco perché questo momento diventa cruciale: perdere terreno adesso rischia di pesare non solo sulla classifica, ma anche sul piano psicologico. Perché se è vero che gli obiettivi dichiarati non sono quelli della vittoria del campionato, è altrettanto vero che prestazioni e risultati come quelli delle ultime settimane possono minare la fiducia di un gruppo giovane, con effetti potenzialmente devastanti.
Agli atti vanno messi anche i fischi. Perché ieri sera, al triplice fischio, da una parte dello stadio si è alzato quel rumore che difficilmente lascia spazio a interpretazioni positive. Non è stato un boato isolato, ma il segnale di un dissenso diffuso, l’espressione chiara di un malumore che accompagna le difficoltà tecniche, tattiche e qualitative che questa squadra, purtroppo, sta mostrando in questo avvio di stagione. E qui torna d’attualità il tema del tempo: sì, ce n’è bisogno, ma non è infinito. Servono correttivi, servono passi in avanti concreti, perché altrimenti il rischio è che la situazione diventi rapidamente più complessa, non soltanto sul piano dei risultati, ma anche sul fronte ambientale. La società, in estate, ha fatto una scelta chiara affidandosi a Guido Pagliuca. Una scelta precisa, convinta, che adesso va sostenuta con la stessa fermezza, anche se buona parte del pubblico avrebbe puntato il dito proprio in quella direzione. È il momento di avere fiducia e coerenza, di credere in quella decisione, perché le convinzioni – soprattutto nei momenti più delicati – possono diventare la base per ritrovare compattezza e, di conseguenza, rialzarsi. Non vogliamo scomodare determinati paragoni ma la storia ha insegnato, certo è chiaro che ci deve essere un cambiamento deciso ed immediato. Guardando ai singoli, non possiamo certo segnalare eccellenze diffuse, ma va rimarcata ancora una volta la prova di Fulignati, decisivo in almeno due o tre circostanze. In particolare, nei minuti di recupero ha evitato guai peggiori con un intervento provvidenziale: senza quella parata, la serata avrebbe potuto addirittura chiudersi con una sconfitta. E se già il pareggio rappresenta lo specchio più realistico della gara, immaginare un ko avrebbe aggiunto ulteriore peso a un clima già intriso di malumori. In avanti non hanno demeritato i due ragazzi schierati dal primo minuto. Stiven Shpendi si è tolto la soddisfazione del gol, mentre Edoardo Saporiti – a lungo oggetto misterioso della preparazione estiva e delle prime settimane di campionato – ha dato segnali incoraggianti. Dopo essersi messo in mostra in Coppa Italia contro il Genoa, l’ex Lucchese ha confermato di poter essere una pedina utile anche in Serie B. Positivo, come sempre, l’apporto di Elia e quello di Lovato, due elementi che per la categoria garantiscono qualità e solidità. Chi invece sembra faticare a ripetersi dopo il buon esordio è Ghion, apparso in calo nelle ultime uscite. Per il resto, le prove sono state mediamente non sufficienti (anche chi è entrato non ha dato granchè), con un nome che merita una bocciatura netta: Obaretin. L’ex Bari, atteso a lungo durante il mercato, sta deludendo le aspettative. Dopo l’ingenua espulsione rimediata a Reggio Emilia, ieri ha di fatto regalato un gol alla Carrarese e rischiato di provocarne un altro, originando l’azione che ha portato al rigore poi revocato dal VAR. Un insieme di errori che lo rendono, al momento, un elemento inaffidabile. Sul piano della gestione tecnica, alcune scelte iniziali di Pagliuca non hanno convinto del tutto. È vero che l’approccio della squadra è stato positivo – già al primo minuto era arrivata una palla gol nitida – ma nell’arco dei novanta minuti l’Empoli ha mostrato troppi cali di tensione. È qui che l’allenatore deve trasmettere il suo carattere e quel “morso” che spesso evoca in conferenza stampa, ma che raramente si percepisce davvero in campo. Anche la gestione dei cambi lascia qualche dubbio, soprattutto la mancata sostituzione di Obaretin. Probabile che, dopo l’uscita di Guarino su richiesta, il tecnico non avesse alternative affidabili per quella specifica posizione, ma il peso dell’errore resta. Ora occorre fare tesoro di quanto sta accadendo. Perché se è vero che l’obiettivo stagionale non è quello di puntare al vertice, uno dei desideri più chiari di questa annata era vedere una squadra capace di esprimere un calcio riconoscibile, di proporre un’identità. L’Empoli deve tornare a mostrare segnali di crescita: quella crescita che si era intravista in estate, con un gruppo che dal 10 luglio in poi sembrava progredire giorno dopo giorno, ma che adesso appare in una fase di stallo. Il compito dello staff è sbloccare questa situazione. E mercoledì, contro un avversario di livello come il Monza, ci sarà subito l’occasione per trasformare i buoni propositi in verità da campo.
L’Empoli si schiera con il 3-5-2, con Saporiti a supporto di Shpendi nel ruolo di seconda punta. In difesa Guarino torna centrale, affiancato da Lovato e Obaretin. L’avvio è promettente: dopo appena un minuto Elia impegna seriamente Bleve, dando l’impressione che gli azzurri possano prendere subito in mano la partita. Nei primi quattordici minuti l’Empoli sembra avere il controllo, ma al 14’ la Carrarese si affaccia pericolosamente: Fulignati si oppone a un tiro velenoso di Zuelli. È lo stesso centrocampista, un minuto dopo, a portare avanti i gialloazzurri, sfruttando un calcio d’angolo e un clamoroso buco difensivo che lo lascia incredibilmente solo in area. Un errore che in Serie B non può essere concesso. La gara potrebbe tornare subito in equilibrio al 18’, quando Carboni viene steso in area da Schiavi. Di Marco assegna il rigore, ma dopo il richiamo del VAR annulla la decisione per un fallo precedente di un giocatore azzurro. La partita diventa confusa, con errori da entrambe le parti. Al 32’ Ghion è costretto al giallo per fermare Finotto, mentre al 36’ Lovato ci prova dalla distanza senza fortuna. Il pareggio arriva al 42’: Elia calcia forte dal limite, la palla si stampa sul palo e Shpendi, da vero rapace d’area, ribadisce in rete. Una rete pesante che permette agli azzurri di andare al riposo sull’1-1 dopo un primo tempo assolutamente non brillante. La ripresa ricalca lo stesso copione, con l’Empoli leggermente più propositivo ma senza creare vere occasioni fino al 60’, quando Shpendi colpisce di testa senza impensierire Bleve. Al 64’ altro episodio chiave: un errore sanguinoso di Obaretin spalanca la strada a Finotto, che viene steso da Lovato in area. L’arbitro fischia rigore ed espulsione, ma il VAR corregge: niente fallo, niente penalty, e sospiro di sollievo per gli azzurri che restano in undici. Pagliuca intanto opera diversi cambi: dentro Ilie, Moruzzi e Popov. Ma è l’ingresso di Ceesay, dodici minuti prima, a rivelarsi decisivo. Al 77’ l’ex Cesena inventa un gran tiro dalla distanza che sorprende Bleve e porta avanti l’Empoli. Gli azzurri faticano tantissimo a tenere il vantaggio. Un minuto dopo Fulignati compie un altro miracolo su Abiuso, ma la pressione della Carrarese aumenta. All’88’ ancora un errore di Obaretin, che perde palla in maniera ingenua a metà campo, scatena il contropiede gialloazzurro: Finotto, servito dall’ex Imperiale, insacca il 2-2. Nel recupero sono ancora gli ospiti a sfiorare il colpaccio: al 95’ Fulignati salva per la terza volta la serata, opponendosi a Zuelli e blindando almeno un punto. La gara si chiude tra i fischi di parte del Castellani. Il pareggio, pur rappresentando un piccolo passo avanti rispetto al tracollo di Pescara, non lascia sensazioni particolarmenti positive: la squadra di Pagliuca mostra ancora fragilità difensive e scarsa capacità di gestione, soprattutto una volta passata in vantaggio. La strada, insomma, è ancora lunga e la fiducia diventa componente fondamentale.
Quello che preoccupa non è il tempo che è trascorso. Se almeno si intravedessero dei piccoli ma costanti miglioramenti, il clima sarebbe più sereno.
Il problema è che in difesa stiamo continuando a ripetere sempre gli stessi errori (anzi, se possibile ancora più clamorosi).
Resto della mia idea, che avevo scritto dopo la partita di Pescara: 4 partite ravvicinate per decidere il da farsi.
Ne sono passate due (Genoa e Carrarese) e, almeno da parte mia, io non riesco a vedere nessun miglioramento difensivo…
Spero di essere smentito clamorosamente, magari con due super prestazioni contro Monza e Sudtirol…
Credo che in un mondo “libero” si possa dissentire…. Obaretin? Ha sbagliato in occasione del 2° gol (ed è palese), ma Finotto è solo contro 5 dei nostri (5 non uno) ….. e questi 5 cosa stavano facendo? Gioco riconoscibile? Perchè c’è traccia di “gioco del calcio” …. c’è qualcuno che bazzica durante le partite al Castellani che ce lo può spiegare? E la prova di Saporiti è incoraggiante? Ha toccato 1 pallone, magari a Genova, ma non ieri …. la squadra è messa male in campo: i reparti sono distanti tra loro e nel reparto i giocatori sono troppo larghi; anche un bambino ha capito che basta fare un triangolo alla 3/4 e metti l’attaccante davanti alla porta…. vogliamo parlare delle palle inattive? Qui è il Mister che deve insegnare…. i ruoli e i compiti sono importanti: ho visto Lovato esterno, Obaretin alla 3/4 e Shpendi a impostare ….. non siamo l’Olanda del calcio totale, quella non è roba per noi!!!! Mi piacerebbe, per finire, dov’è Gemmi…. o non doveva essere più presente? Invece mi sembra che se ne sia già perse le tracce…. comunque è da far presente che una parte del pubblico si è già rotto le scatole, la gente non aspetta più …. magari gli ultras continuano ad applaudire e lo farebbero anche se si sprofonda in C, ma il resto no….
Non capisco nemmeno perchè ci sia da mettere tutta questa foga nel gioco: pallonate su pallonate …. nessuno che accenni a una giocata, il portiere rinvia lungo, il difensore idem …. e il centrocampo a cosa serve? in attacco sempre a rincorrere la palla e pressare come forsennati, ma che senso ha? …. se non sapessi che siamo in B, penserei di assistere a una partita di ragazzini alle prime armi, come nei campetti di periferia se ne vede…. un orrore per chi paga un biglietto!!!!
D’accordo con voi. Ma lo avete visto Ghion ieri con la palla tra i piedi? Sembrava un principiante, 2/3 le perdeva malamente, lento nel pensiero e pure sbaglia spesso.
Almeno Grassi era lento ma commetteva raramente errori.
Secondo me è un mix di cose. Ma partiamo dalla costruzione di questa rosa fatta molto male.
Sinceramente ci sono molto giocatori che noi tifosi non conoscevamo e davamo per scontato giocassero bene perchè provenienti comunque da squadre buone di Serie B. I
In realtà mi sembrano giocatori con ben poche qualità tecniche, allenati da un allenatore che più di tattica si occupa di motivare (e mi sembra anche male) i giocatori.
Quindi mix di costruzione rosa con giocatori scarti di altre squadre + allenatore che tatticamente vale 0 + molti giovani che devono giocare per fare “valore” anche se valgono una Lega Pro = disastro.
Hai detto bene Alessio ” ad ogni palla tra i piedi degli avversari si ha la sensazione di prendere gol” vero ma diteglielo al mister, penso che non ci sia niente di male nel dire con educazione ” si potrebbe mister per ovviare cambiare modo di difendere?” Perchè anche sentirsi dire tutte le volte che sono “solo errori” quasi a voler scaricare la colpa su altri e non sul suo modo di fare tattica avrebbe ormai anche belle venuto a noia.
In realtà anche quando ce l’hanno i nostri la palla si ha l’impressione di poter prendere gol in ogni momento.
L’allenatore forse non è più seguito dallo spogliatoio perchè o non riesce a spiegarsi o perchè porta concetti troppo complessi per ragazzi ancora acerbi. Fatto sta che la squadra non va e nessuno è contento. A Pe.scara Car.boni manda a quel paese Gua.rino per il suo movimento sul fallo laterale che porta al pimo gol. Lo stesso Lo.vato mi sembra non veda di buon occhio Gua.rino. Insomma io questo grande gruppo unito non lo vedo.
Serve un allenatore piu esperto e magari più dialogante perchè ad alcuni calciatori le urla non danno fastidio mentre in altri generano tensione.
Ma perchè lo vede anche un bambino che Guarino non è adatto. Non ha personalità, anzi spesso sembra impaurito.
Ha un gran fisico, ma finisce li attualmente. Molto spesso la testa e la concentrazione valgono molto di più.
Si può dire lo stesso di Obaretin ma al contrario. Sembra essere troppo sicuro di se e commette errori di presunzione. Una gran struttura fisica non vuol dire nulla.
Ma come insegna Allegri in Serie A parte tutto dalla difesa. Se hai una struttura sicura dietro anche il resto della squadra è più calma e riescono meglio le cose. E male che vada se sbagli dei gol porti a casa lo 0-0 1-1. Qua invece ogni azione si ha paura che succeda qualcosa, o che sbagli il difensore o che il cc perda palle velenose.
In più abbiamo un attacco che …su per favore, non è al livello della maggior parte delle squadre di Serie B. In questo momento forse abbiamo anche fin troppi punti rispetto a quanto mostrato in campo.
Io credo che se uno ha il patentino di allenatore, almeno teoricamente dovrebbe essere in grado di valutare lo spessore tecnico di chi ha a disposizione. Se io faccio impostare la manovra a Obaretin, che è legnoso e sembra che il pallone gli diventi vivo tra i piedi, come posso pensare che questa abbia effetto. Allo stesso modo, se mando Lovato a svariare sulla fascia come ha fatto ieri come posso pretendere che poi difenda anche. Si prende goal da amatori, perchè in campo siamo messi come una squadra di amatori o poco più. Puoi anche chiedere di aspettare perchè la squadra è giovane ecc, ma se il materiale che hai a disposizione è quello, quello resta. Quindi se sei un allenatore devi far rendere al meglio ciò che hai non sperare che diventino tutti dei fuoriclasse. Il benzinaio ha parecchia presunzione, e poca competenza, per non dire nessuna. Chiunque abbia giocato un minimo al calcio vede che siamo messi in campo alla “membro di segugio” , e che, ora come ora, siamo la squadra peggiore di tutte come gioco. Se invece l’allenatore è convinto del contrario mi faccio più di una domanda.
Squadra allo sbaraglio costruita coi piedi e con moduli assurdi di un allenatore massimo da UISP e di chi è la colpa? Dei tifosi che dovrebbero andare a vedere il prato come afferma da il nostro intoccabile presidente?
La colpa è forse di chi ha ridato fiducia a questa gente e rifacendo 4500 abbonamenti…ma coi miei soldi vedrai avrebbero fatto meno discorsi e Ve lo dice uno abbonato per decenni pure in serie C ma il troppo veramente ora stroppia!!
Bisogna dare tempo all allenatore come fu dato a Sarri tanti anni fa che partì malissimo
Ok, ma Maurizio ebbe l’intelligienza di modificare qualcosa nel suo credo e nonostante questo già dalle prime uscite, la squadra aveva un gioco riconoscibile…. David, non facciamo paragoni scomodi: Sarri a Empoli ha fatto qualcosa di unico, come lo ha fatto il primo Andreazzoli, ma entrambi avevano gruppi di bravi giocatori …. oggi il paragone più calzante è Muzzi o Bucchi!!!
Sarri partì malissimo anche perché gli arrivarono i giocatori chiave a fine mercato e fuori forma…però pur con un esasperante lentezza si vedeva una manovra e un’ idea di gioco…che poteva piacere o non piacere…ma l’idea fin dalla prima partita di campionato c’era.
Qui cosa c’è? solo una gran confusione tattics che rende una rosa non eccelsa ancora peggiore.
Sono d’accordo con S’ostina con sarri si vedeva un’idea di gioco ed anche non arrivavano i risultati all’inizio si vedeva che la strada era giusta e che ogni partita piano piano gli errori venivano limati… Oggi si brancola nel buio non si vede un’idea di gioco è la confusione più totale…io riprenderei Giampaolo o Andreazzoli Che tra gli allenatori disponibili al momento sono gli unici che possono fare qualcosa di buono…intendo dare un gioco e riuscire a salvarsi abbastanza tranquilli nulla di più….
E’ questa la cosa che mi preoccupa di più: a livello di errori, attualmente non c’è una progressione positiva, ma restano sempre gli stessi e non si intravede un miglioramento.
A meno che non cambi qualcosa nella disposizione in campo, nel gioco o nell’apprendimento nelle prossime due partite (ne dubito…), rimanendo così, la strada porta dritti alla retrocessione.
A questi punti, dopo 5 giornate, è obbligo fare in generale alcune considerazioni, altrimenti i giudizi sulla squadra e lo staff, ci potrebbero portare fuori dal seminato:
– il campionato di B, non ha nulla a che vedere con la serie A; non solo c’e un abisso, ma sembra addirittura un altro sport; alla faccia di chi preferiva la B alla A !!!!
– di conseguenza noi, io in prima persona, si dovrebbe forse cambiare modo di giudicare, altrimente non riusciremo mai ad accettare certe assurde scelte tecniche e un gioco della squadra a tratti inconcepibile.
– in pratica sto dicendo che in B la mediocrità regna sovrana a qualsiasi livello.
Detto questo, che dobbiamo fare ? Infierire contro un poero allenatore col rosario che sembra addirittura più mediocre del campionato stesso ? Criticare i giocatori stessi o la società per le scelte fatte ? Non lo so, so soltanto, che dopo 4 anni di A, andare a vedere queste partite, ci vole tanta passione e soprattutto tanta tanta pazienza !!! Ieri abbiamo assistito a delle scene paradossali al limite della comicità ! Uno spettacolo dell’assurdo, al limite della farsa. Empoli ha una storia nel panorama calcistico, e sicuramente i suoi tifosi non meritano di assistere a tanto “schifo” !!! Non siamo a Castellammare, e i tifosi azzurri hanno una conoscenza del calcio ben più qualificata di chi oggi ce lo sta proponendo !
Verissimo guido, soprattutto nell’ultima parte del tuo intervento.
Di solito cerco sempre di vedere positivo anche quando le cose non funzionano a dovere … ma l’unica cosa che mi viene da dire dopo ieri sera è: “Mi raccomando … tenetecelo dell’altro su quella panchina!” … Vero anche che entrambi i goal presi son da mani nei capelli per quanto assurdi … Il primo … solo soletto sul corner … il secondo uccellati 4 difensori contro 1 solo loro attaccante … e meno male che Fulignati … ci ha fatto pareggiare la partita … sennò avevi perso senza nessuna attenuante … Chiaro, limpido e recoaro … che con questo allenatore non vedrai mai nessuna crescita dei giocatori … quindi anche sperare di migliorare con Pellegri e Haas … si rivelerà un vera chimera! La rosa non è malvagia e sicuramente non peggiore di quella della Carrarese … ma loro in panchina avevano un allenatore … noi no!
Per favore smettiamola di scomodare il Maestro Sarri e la sua partenza stentata ad Empoli. Quello era un Empoli che all’inizio le partite le perse tutte o quasi però c’è da dire che fin dall’inizio si intravedeva un’impronta dell’idea di calcio di Sarri. Qui non si intravede invece un bel niente, a parte una grande confusione in ogni reparto della squadra
Se fai giocare Saporiti sulla trequarti(che comunque è la sua posizione ottimale) e poi lasci l’altro centrale(Ghion) davanti alla difesa con Yepes e Ignacchiti che non si capisce bene che ruolo facciano, considerato che l’interdizione non è proprio la loro qualità principale, è abbastanza chiaro che fai delle buche in mezzo.
Manca proprio l’attribuzione specifica delle mansioni ai giocatori sia in fase di possesso che in fase,tanto decantata a parole, di non possesso.Si vede che non sanno cosa fare.
Spero si riveda i filmati della partita e capisca come si fa la fase di non posesso vedendo la squadra di Calabro che ci aggrediva come degli assatanati appena si conquistava palla.
NOn basta il “morso” ,bisogna anche mettere i giocatori in condizione di mordere,altrimenti ti tocca assistere a partite come quella di Shpendi che fa 20 km concludendo poco o niente(lasciamo stare il gollonzo di ieri,anche se qno mi dirà che ovviamente era lì al momento giusto).
Ma non basta,non puoi sperare sempre nel gol fortuito o sull’errore altrui,ci vuole organizzazione di gioco.Quest’ultima è capace di valorizzare oltremodo anche un organico dal valore non eccellente.
Poi ripeto,non capisco la mossa di Lovato laterale,qualcuno di PE dovrebbe chiedergliela,o al massimo Biuzzi che mi sembra quello un po’ meno allineato,oltre al fatto che se un difensore ti entra in bambola(Obaretin)va sostituito.
Questi sono errori macro che puoi abbonare al mister di una squadra amatoriale,ma in un contesto professionistico sono imperdonabili.
Aveva già risposto Nicola.
Per lui Guarino, non può fare il braccetto. Quindi per far giocare Guarino deve per forza spostare Lovato.
Pensiero personale io giocherei per ora con Curto Lovato e …il nulla, perchè anche Obaretin ne ha combinate quante Guarino se non di più…
Hai Tosto.. se lo porti in panca ci devi credere sennò lo lasci in tìribuna, ma siccome in panchina c’era, provalo al posto di Obaretin!!! Di sicuro avrebbe fatto meno danni!!!
Per il Tosto che io ho visto lo scorso anno e quest’anno in precampionato, non credo proprio sia all’altezza di una Serie B.
Sai in quanti dicevano che con Guarino eravamo a posto in difesa? Ecco…
Oltre alla necessità assoluta di panchinare Obaretin per almeno un paio di partite per fargli imparare l’umiltà, trovo inconcepibile che con un centrocampo così leggero e impalpabile non si faccia giocare Belardinelli che è 1.90 e almeno distribuisce pedate con generosità, mentre senza di lui ci tagliano a fette senza trovare resistenza. E poi, Shpendi unica punta vuol dire non impensierire mai le difese avversarie…finché non torna Pellegri o Nasti, deve giocare sempre Popov (con Shpendi accanto) per dare più profondità altrimenti addio
si perché belardinelli é forte vai.. fortissimo..
mancano giocatori di qualita, hai rifatto un centrocampo pessimo e siamo al 4rto anno di fila che é cosi
Longo allenatore se questo essere viene allontanato. Subito no tra 8 gg
Mercoledì alle 20,30 c’è Barcellona PSG in chiaro su tv8. Chiamatemi ciu.cco. ma io sarò al Castellani a sostenere i ragazzi. Nonostante tutto. Al cuor non si comanda.
Che discorsi sono.Ci sarò anche il Castellani:m’importa una sega del Barcellona.
E in do volevi essere a casa? Quando dico che il calcio è passione e ognuno tifa per la sua squadra è vero. E non “compri” tifosi con il marketing o giochini vari. Come pensa qualcuno di moltiplicare pani e tifosi.
e ci mancherebbe altro
presi due gol roba da maiali..
il primo su un calcio d angolo lasciato completamente solo l uomo che vine a rimorchio.
il secondo preso ancora peggio, va bene che obaretin perde palla a meta campo a stupido, ma poi hai una difesa schierata con 5 uomini, prendi gol su un taglio scolastico..
roba da uccidere nelle scuole calcio, figuriamoci tra i professionisti.
Onore a te, RDC ma è come preferire andare a cena con Anna Mazzamauro invece che con Monica Bellucci….
(comunque son malato anch’io, verrò anch’io. Nei momenti del bisogno…. bisogna esserci)
Ripeto:
Pecchia
Bisoli
Breda
Tesser
Semplici
Icche’ s’aspetta?
ci sarebbe da cambiare tutto non solo allenatore e giocatori
Ma continuiamo ancora a parlare dell’allenatore.
Incredibile………..
I fischi quando ci sono a Empoli vuol dire….che le cose vanno veramente male e che la gente si e’ davvero rotta il c.a.z.z.o….
Pensa te la gente va allo stadio per fischiare….non c’è una parvenza di organizzazione nemmeno nei fischi una parte applaude gli ultras (Giustamente) e una parte fischia (Giustamente)…..
Non e’ una contestazione come ha il torino verso la società i fischi di ieri….sono di sdegno di uno spettacolo pieno di errori madornali…come quando paghi il biglietto per veder uno spettacolo teatrale e poi ti ritrovi attori che non si ricordano le battute…i fischi di ieri erano questi fischi…
Ribadisco la mia idea…..ci vuole un gran culo per campiare 11/11 giocatori e staff tecnico e trovare la quadra al massimo….
Ha ragione chi dice che con Bucchi e Muzzi non abbia insegnato nulla….
Ci vuole un allenatore esperto…con la voglia di fare…il primo nome che mi viene in mente e’ semplici anche se non fa bene da Ferrara…ma sicuramente come carattere metterebbe le cose apposto
c’è tempo per sistemare le cose, sì cambia solo se davvero si vede che tutti non remano dalla parte giusta… e l’unico è un Tesser… ma se facciamo paragoni con bucchi.. ricordiamo che aveva Mancuso, Bajrami e a settembre credo anche o Tutino o La mangia.
arrivarono a gennaio, oltre a ciciretti!
Qualche allenatore disponibile da domani ci sa. Basta volerlo.Lucio Brando, Mauro Antonioli e Gianluca Zattarin. Solo per citarne alcuni. L’uomo conad ha esaurito il tempo suo a disposizione.
la carrarese ha giocato a calcio, con palla a terra e delle buone trame di gioco …
noi , più che continuare a passarsi la palla i tre centrali difensivi , non facciamo altro….
e poi dice il vero che afferma che la squadra è scollegata tra i reparti..
mi ripeto! magari Pagliuca si dimostrerà un buon allenatore in futuro ( ho comunque i miei dubbi…) , ma in questo momento non è adatto per questa squadra completamente nuova che avrebbe solo bisogno di certezze e non di altre “invenzioni” .
e x finire ; difendiamo male, non giochiamo bene a centrocampo e abbiamo pochissime occasioni da gol … ditemi voi cosa c’è da salvare!?!
immagino che aspettano che ci sia la pausa nazionali x cambiare…
La Carrarese aveva un centrocampo….noi no e ti aggiungo anche un centrocampo fisico….per reggere gli schianti che si danno in serie b….
Noi tra ignacchiti…yepes….Ghion e Saporiti….ci portano via….di peso…
Domande che farei al mister:
– Costruzione del gioco
1) giusto costruire dal basso, ma come mai i due centrocampisti (Ghion e Yepes) che dovrebbero andare incontro ai centrali di difesa, per ricevere e smistare la palla, invece si nascondono dietro le linee, e lasciano il compito ai centrali di portare in avanti la palla, costringendoli alla fine a lanciare alla viva il parroco ? è una cosa che chiede lei, o no ?
– Centrocampo:
2) qual è il ruolo di Ignacchiti, visto che è un giocatore importante, punto fermo e capitano della squadra ? essendo un giocatore abbastanza lento, perchè spesso è così avanzato ?
3) e allora, chi dovrebbe contrastare a centrocampo e tappare I buchi, e proteggere la difesa ?
– Difesa:
4) una volta per tutti, senza rigiri di parole, Guarino può giocare braccetto, o no ?
5) un braccetto, deve rispettare la sua posizione, o può anche spingere o andare da una parte all’altra del campo lungo la linea di difesa, seguendo il suo uomo (vedi Obaretin, ieri) ?
– Attacco:
6) con le caratteristiche tecnica che può avere Shpendi, è stato giusto scendere in campo con solo lui e Saporiti ? non è che abbiamo facilitato il compito della Carrarese ?
7) qual è stato il ruolo di Ceesay nel secondo tempo ? non le sembra che quando fa i cambi, alteri abbastanza l’assetto della squadra creando ulteriore confusione a quella che c’è già ?
Guido per me ok l’allenatore può fare meglio ,sei sicuro che un altro riesca a tirare fuori da queste zucche vuote?
il primo gol preso perché mancano leader in campo ,Lovato a regola non lo è perché comunque non c’è portato…nel mezzo mancano almeno 2 leader
purtroppo certi errori il mister non li può evitare , molti sopravvalutati…
ok qualcuno un po’ ha giocato ma chi veramente lo ha fatto da protagonista ? Fulignati e Elia Stop …troppo poco si rischia la serie C con qualsiasi allenatore…
Se rientrano a breve, potenzialmente Haas e Pellegri sarebbero 2 leader. Via ragazzi, ormai aspettiamo anche la partita di mercoledì. Il Monza sta deludendo anche più di noi. Idem lo Spezia.
Sicuro rientrano e vada tutto bene non ricordo Pellegri leader…
Hass dopo 2 crociati si mette a fare i leader ..
vu mangiate troppi poc,corn alia TV ,vi manca aver vissuto il campo…
Ricordatevi se mandano via l’allenatore significa che credono nei giocatori ma se lo tengono significa che i giocatori sono stati sbagliati , poi dipende dai risultati ma non puoi aspettare 20 partite…
C’è da salvarsi perciò che arrivino Breda o Bisoli prima possibile e meglio e’ ,
domenica prossima avremo la chiusura del cerchio su chi siamo e cosa vogliamo fare
Vediamo comunque averla portata in fondo a questo punto eri in zona play off.. purtroppo la serie B ,e Paradiso,o inferno …
E questa squadra non entusiasma ma deprime ultimamente
il calcio è diventato noioso se continua così altro che STADIO da 19.000..
purtroppo hanno dichiarato che più di così non potranno fare il massimo è stato raggiunto, quindi non farai mai in tempo a crescere numericamente che un balzello a tornare i soliti 3.000…
Dianzi al TG 3 regione, hanno detto che Pisa Fiorentina è stata deludente e invece Empoli Carrarese spettacolare: davvero ognuno il calcio lo vede a modo suo…..
Bo’ secondo me il 1t di Pisa Fiorentina è stato poco da calcio Italiano e mi è piaciuto , giocato a 1000 sempre in verticale , la Ns da spettatore neutrale di sicuro è stata una partita divertente , da Tifoso Empolese …NO
Per domenica sono particolarmente pessimista, non credo che ci sarà un grande cambio tattico ( anche perchè il tempo è pochissimo). La squadra verrà messa in campo nello stessa maniera e con gli stessi dettami ( da capire quali siano). Il Monza, in più, non è la Carrarese e quindi se si trovano 4/5 volte davanti al portiere possono fare molto più male. Bisognerà prestare ancora più attenzione. In caso di sconfitta prevedo il siluramento sia dell’allenatore che del ds (Sono stato l’unico ad aver notato l’assenza del presidente durante la presentazione del nuovo allenatore Pagliuca? Non credo sia mai successo anche solo per la foto opportunity).
Permane il solito problema degli infortunati da ormai un anno e mezzo. Nasti e Bianchi che fine hanno fatto?
Il Monza c’è mercoledì (dopodomani), non domenica… quindi il tempo è ancora più ristretto, Domenica c’è il Sudtirol (fuori)…
Società assente da mesi
Il c.orsi è sempre vivo?
tanto anche se parla spara solo cazzate
vero, interviene solo se deve vendere un “prodotto”…. prima Fazzini e Marianucci, ora Popov…. mi sembra che negli ultimi anni non sappia fare altro….
Per Biancazzurro lo sai che la promozione ha portato 100 persone in meno che contro lo Spezia? ti rendi conto un derby con orario perfetto,temperatura perfetta, …mi sa che hanno preferito la fiera!
perché cosa ti costa difendere la città non dico che si può migliorare nella vita ,ma fare il bene ti fa stare bene …
difendi anche tu la città!
non pieghiamoci a ricatti dopo 40 anni deve essere per il popolo i compromessi andavano bene in tempi passati ora bisogna pretendere e avere quello che ci hanno tolto costi quello che costi!
Sinceramente non ho visto nessun miglioramento rispetto alle partite precedenti.