Sarà il Sig. Manganiello di Pinerolo (TO) l’arbitro che dirigerò il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Napoli.

Quella di sabato sarà l’undicesima direzione stagionale in serie A per il fischietto piemontese. Manganiello ritrova gli azzurri dopo averli diretti nella sconfitta di Frosionone, anche per il Napoli una direzione in stagione, ovvero alla sesta giornata con successo 4-1 sull’Udinese. In totale sono dieci gli incroci tra Manganiello e gli azzurri, il bilancio per l’Empoli è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Si deve andare al settembre del 2012 (sconfitta in casa con la Ternana) per trovare il primo storico incrocio. Nove invece i precedenti con il Napoli ed il bilancio è di 7 vittorie, un pari ed una sconfitta. L’ultima gara arbitrata è stata Verona-Genoa 1-2. Al VAR ci sarà Di Paolo de L’Aquila.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – LAZIO Venerdì 19/02 h.18.30

FELICIANI

ZINGARELLI – SCARPA

IV: MARINELLI

VAR: ABISSO

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – JUVENTUS Venerdì 19/02 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERI

EMPOLI – NAPOLI Sabato 20/04 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – LIBERTI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

H. VERONA – UDINESE Sabato 20/04 h.20.45

GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV: RUTELLA

VAR: LA PENNA

AVAR: FABBRI

SASSUOLO – LECCE h. 12.30

DOVERI

ROSSI L. – SCATRAGLI

IV: SANTORO

VAR: PAIRETTO

AVAR: IRRATI

TORINO – FROSINONE h. 15.00

RAPUANO

ROSSI M. – MASTRODONATO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

SALERNITANA -F IORENTINA h. 18.00

MARCHETTI

PRETI – DE MEO

IV: PERENZONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI PAOLO

MONZA – ATALANTA h. 20.45

GIUA

DEI GIUDICI – BERCIGLI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

ROMA – BOLOGNA Lunedì 22/04 h. 18.30

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

MILAN – INTER Lunedì 22/04 h. 20.45

COLOMBO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI