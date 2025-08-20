Sarà la Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Padova.
Il fischietto livornese, nella passata stagione, ha diretto undici gare di serie B più due di serie A. Quello di sabato sarà il primo incrocio tra gli azzurri e la Ferrieri Caputi, stesso discorso anche per il Padova. La squadra più arbitrata dal fischietto rosa è il SudTirol con otto direzioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
PESCARA – CESENA Venerdì 22/08 h. 20.30
FOURNEAU
ROSSI L. – RINALDI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA (ON–SITE STADIO “ADRIATICO”)
AVAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO”)
EMPOLI – PADOVA h. 19.00
FERRIERI CAPUTI
GALIMBERTI – CATALLO
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA h. 19.00
CALZAVARA
MASTRODONATO – DI MONTE
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “E.SANNAZZARI”)
AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “E. SANNAZZARI”)
MONZA – MANTOVA h. 21.00
COLOMBO
CECCONI – LAGHEZZA
IV: GALIPÒ
VAR: MARINI
AVAR: RUTELLA
PALERMO – REGGIANA h. 21.00
PEZZUTO
DI GIACINTO – PASCARELLA
IV: VOGLIACCO
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – CARRARESE Domenica 24/08 h. 19.00
PAIRETTO
TRINCHIERI – VOTTA
IV: VINGO
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
VENEZIA – BARI Domenica 24/08 h. 19.00
DI MARCO
BITONTI – REGATTIERI
IV: LIOTTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BONACINA
CATANZARO – SÜDTIROL Domenica 24/08 h. 21.00
ALLEGRETTA
ROSSI C. – BELSANTI
IV: RECCHIA
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
FROSINONE – AVELLINO Domenica 24/08 h. 21.00
DIONISI
ROSSI M. – EL FILALI
IV: MADONIA
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
SAMPDORIA – MODENA Lunedì 25/08 h. 20:30
PICCININI (foto)
GARZELLI – GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINELLI