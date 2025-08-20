Sarà la Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Padova.

Il fischietto livornese, nella passata stagione, ha diretto undici gare di serie B più due di serie A. Quello di sabato sarà il primo incrocio tra gli azzurri e la Ferrieri Caputi, stesso discorso anche per il Padova. La squadra più arbitrata dal fischietto rosa è il SudTirol con otto direzioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

PESCARA – CESENA Venerdì 22/08 h. 20.30

FOURNEAU

ROSSI L. – RINALDI

IV:      MASSIMI

VAR:     NASCA (ON–SITE STADIO “ADRIATICO”)

AVAR:      PRONTERA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO”)

EMPOLI – PADOVA h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

GALIMBERTI – CATALLO

IV:      PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI VUOLO

VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA h. 19.00

CALZAVARA

MASTRODONATO – DI MONTE

IV:       PERENZONI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “E.SANNAZZARI”)

AVAR:  GUALTIERI (ON-SITE STADIO “E. SANNAZZARI”)

MONZA – MANTOVA h. 21.00 

COLOMBO

CECCONI – LAGHEZZA

IV:     GALIPÒ

VAR:     MARINI

AVAR:     RUTELLA

PALERMO – REGGIANA h. 21.00

PEZZUTO

DI GIACINTO – PASCARELLA

IV:      VOGLIACCO

VAR:     VOLPI

AVAR:     DEL GIOVANE

SPEZIA – CARRARESE Domenica 24/08  h. 19.00

PAIRETTO

TRINCHIERI – VOTTA

IV:     VINGO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

VENEZIA – BARI Domenica 24/08 h. 19.00

DI MARCO

BITONTI – REGATTIERI

IV:     LIOTTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BONACINA

CATANZARO – SÜDTIROL Domenica 24/08 h. 21.00

ALLEGRETTA

ROSSI C. – BELSANTI

IV:     RECCHIA

VAR:      MARESCA

AVAR:       GARIGLIO

FROSINONE – AVELLINO Domenica 24/08 h. 21.00

DIONISI

ROSSI M. – EL FILALI

IV:       MADONIA

VAR:      GIUA

AVAR:      PATERNA

SAMPDORIA – MODENA Lunedì 25/08 h. 20:30

PICCININI (foto)

GARZELLI – GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARINELLI

Articolo precedenteNews dal campo
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here