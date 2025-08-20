Prosegue il lavoro degli azzurri in vista del debutto in campionato, fissato per sabato sera alle ore 19 contro la neopromossa Padova. Il lavoro di mister Guido Pagliuca va avanti seguendo più o meno lo stesso canovaccio visto per tutta l’estate e, a differenza dell’esperimento tattico adottato nella gara di Coppa Italia contro la Reggiana, si dovrebbe tornare al più classico 3-4-2-1. Per quanto filtrato non ci sono indicazioni particolarmente diverse rispetto a quelle già raccontate ieri. La sensazione è che l’undici di partenza che andrà ad affrontare i biancoscudati sarà molto simile, negli uomini, a quello visto contro la Reggiana, ma con gli inserimenti dal primo minuto di Obaretin e Lovato in difesa ed Elia come quarto di centrocampo sulla destra.
Il dubbio principale al momento riguarda l’attacco, anche perché Nasti non potrà essere impiegato per via della squalifica. Di conseguenza, Popov e Busiello si giocano una maglia: contro la Reggiana ha iniziato il primo, ma la sensazione è che questa volta l’ex prodotto del settore giovanile azzurro possa avere qualche chance in più. Shpendi e Ilie dovrebbero essere i due trequartisti alle spalle della punta. È chiaro però che nei prossimi tre allenamenti – quello di oggi, quello di giovedì e la rifinitura di venerdì – potrebbe emergere qualche novità, anche perché mister Pagliuca, un po’ a sorpresa, ha deciso di far svolgere queste sedute a porte chiuse, lontano da qualsiasi occhio indiscreto. Capiremo nella conferenza di presentazione se emergerà qualcosa di diverso rispetto a quanto trapela attualmente dal campo.
Mi dicono che c’è già stato un litigio tra Nasti e Pagliuca ieri, se il buongiorno si vede dal mattino…
Testa di giocatori buona solo per tenere cappello (cit. Boskov)
fonte?
Una persona che ieri era presente all’allenamento
Fa benissimo a fare gli allenamenti a porte chiuse
Infatti,io farei sempre a porte chiuse,tanto per i tre gatti pensionati che ci vanno…
Con rispetto per loro eh,ma tanto non fai i volumi di spettatori che fai a Castelvolturno.
Per cui puoi farli appunto senza pubblico.
Cambia poco.
Poi magari capiscono fischi per fiaschi e mettono in giro voci non veritiere….
Gatto e rimbambito sarai te Sciaquati la bocca prima di parlare
Non mi pare di aver offeso nessuno,se qualcuno si è offeso mi scuso.Parlavo genericamente.Ma è quello che accade.Son venuto anche io ,poche volte,a vedere gli allenamenti e non ho mai visto folla e spesso è anche difficile capire certe dinamiche del campo durante gli allenamenti.
Cmq ribadisco che ha ragione chi ha detto che gli allenamenti andrebbero fatti a porte chiuse.
NOn ne vedo una grossa utilità,soprattutto a Empoli.
A questo punto,visto che avrete benissimo capito cosa è successo,spiegatecelo,per favore.
Quattro gatti non è mica un’offesa 😂🤦
Ci puo stare…e che problema c’e’? Succede dappertutto e in tutti i contesti di squadra di tutti gli sport. Bene ci sia la discussione …almeno i problema esce fuori. Che pensi che in 1 anno tra 30 persone insieme tutti i giorni un ci sia nessuna litigata…sempre baci e abbracci’?? un credo proprio. Anche con i mi figliolo ogni tanto discuto…ma la base un cambia mica
Certo ,casomai non per L ultimo arrivato …segno di zucca non piena, ed il passato non depone a suo favore
Anche io ci discuto con Dippe 3×2
🤣😂🤣
Confermo, ieri Nasti è stato allontanato dall’allenamento per il suo comportamento. Ovviamente PE non scrive nulla ma è successo
E di preciso cosa sarebbe successo?
Gli è preso la sciolta
Ai tempi di Ibra al Milan succedeva regolarmente…
E cmq si dice che Nasti l’abbia voluto il mister,per cui ,a maggior ragione,sarà compito suo gestirselo.
Avevo letto che è dtato voluto da Gemmi, il mister avrebbe preferito Candellone o Mulattieri.
Ah sì vero.L’ha voluto Gemmi che lo aveva a Cosenza,mi pare.
Sì ma se in 2 giorni ti fai cacciare dall’allenamento, qualche problema grave c’è…nel capo
No…no…deve iniziare Popov come in Coppa. E’ molto bravo, col fisico che ha, a tenere palla e far salire la squadra. Poi l’ultimo quarto d’ora dentro Busiellino.
L’arbitro? E’ uscito?
Sembra tutto vero
Nasti arrivato da 30 minuti abbia iniziato a fare il torello di riscaldamento , diciamo
…” spensierato e tranquillo “ , poco concentrato e incline al volere del Mister ….e lo ha mandato a fare la doccia dopo poco , non un grande ingresso nel gruppo .
Bene così , almeno capisce che non c è posto per vivacchiare , di sicuro con Pagliuca questo non succede ed ha la mia stima .
Va preso un centravanti forte alla svelta
Sparate meno bombe.
Pagliuca non voleva certo nasti che è stato portato dal procuratore che è lo stesso di lovato pellegri e carboni.
D’altronde ci sono societa come il lecce che fanno calcio con idee competenze programmazione e coraggio e dopo aver venduto dorgu a 30 milioni vendono Krstovic a 25 (pagati in 2 complessivamente 3 milioni) e poi ci sono società senza alcuna programmazione sportiva che speculano sul prestito e sul procuratore amico.
Roba da pazzi, questo andava lasciato dov’era
Ma Guarino farà panchina? Non si può adattare a destra uno tra lui e Lovato al posto di Curto (che in Coppa mi è sembrato più bravo in impostazione che non a difendere…). Mi sembra uno spreco lasciare Guarino in difesa, è ovviamente un giocatore forte e pronto per la B, a forza di prestiti e panchine non si rischia di bruciarselo?
Quello che temo da questi presunti allontanamenti è che i giocatori poi facciano comunella per fare cacciare il mister. Pensate un po’ come..
L’armonia è il primo ingrediente di un gruppo.