Prosegue il lavoro degli azzurri in vista del debutto in campionato, fissato per sabato sera alle ore 19 contro la neopromossa Padova. Il lavoro di mister Guido Pagliuca va avanti seguendo più o meno lo stesso canovaccio visto per tutta l’estate e, a differenza dell’esperimento tattico adottato nella gara di Coppa Italia contro la Reggiana, si dovrebbe tornare al più classico 3-4-2-1. Per quanto filtrato non ci sono indicazioni particolarmente diverse rispetto a quelle già raccontate ieri. La sensazione è che l’undici di partenza che andrà ad affrontare i biancoscudati sarà molto simile, negli uomini, a quello visto contro la Reggiana, ma con gli inserimenti dal primo minuto di Obaretin e Lovato in difesa ed Elia come quarto di centrocampo sulla destra.

Il dubbio principale al momento riguarda l’attacco, anche perché Nasti non potrà essere impiegato per via della squalifica. Di conseguenza, Popov e Busiello si giocano una maglia: contro la Reggiana ha iniziato il primo, ma la sensazione è che questa volta l’ex prodotto del settore giovanile azzurro possa avere qualche chance in più. Shpendi e Ilie dovrebbero essere i due trequartisti alle spalle della punta. È chiaro però che nei prossimi tre allenamenti – quello di oggi, quello di giovedì e la rifinitura di venerdì – potrebbe emergere qualche novità, anche perché mister Pagliuca, un po’ a sorpresa, ha deciso di far svolgere queste sedute a porte chiuse, lontano da qualsiasi occhio indiscreto. Capiremo nella conferenza di presentazione se emergerà qualcosa di diverso rispetto a quanto trapela attualmente dal campo.