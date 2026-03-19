Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio al Castellani contro il Pescara.
Il fischietto romagnolo ha diretto sei gare nell’attuale campionato di serie A e nove in quello di B, l’ultima è stata Bari-Palermo 0-3. Non ci sono incroci in questa stagione con l’Empoli, l’ultimo precedente risale alla sconfitta di Firenze di un anno fa. In tutto sono dodici i precedenti che abbiamo con questo fischietto ed il bilancio azzurro è di quattro vittorie, un pareggio e sette sconfitte. Sono dieci i precedenti con il Pescara ed il bilancio degli abruzzesi è di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra più diretta da Rapuano è la Salernitana con venti designazioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00
CALZAVARA
CAVALLINA – RICCI
IV: TREMOLADA
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUALTIERI
JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00
DI MARCO
CATALLO – BITONTI
IV: MASSIMI
VAR: VOLPI
AVAR: PRENNA
PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00
MARINELLI
CAPALDO – LAGHEZZA
IV: RENZI
VAR: GIUA
AVAR: DI VUOLO
MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15
GUIDA
DI GIOIA – CECCON
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: COSSO
MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30
FERRIERI CAPUTI
POLITI – PISTARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: MASSA
AVAR: RUTELLA
BARI – CARRARESE h. 15:00
PERENZONI (foto)
GALIMBERTI – RINALDI
IV: TURRINI
VAR: PRONTERA
AVAR: RUTELLA
EMPOLI – PESCARA h. 15:00
RAPUANO
BELSANTI – LUCIANI
IV: ANGELILLO
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00
PICCININI
PRETI – EL FILALI
IV: MAZZONI
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15
CHIFFI
SCATRAGLI – GARZELLI
IV: ANDENG TONA MBEI
VAR: SERRA
AVAR: NASCA
VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30
SOZZA
MOKHTAR – CEOLIN
IV: DI LORETO
VAR: SANTORO
AVAR: DIONISI
Come Camplone di Pescara, ma siamo impazziti?
Sono andato su un altro sito a controllare pensando ad un errore del buon Cocchi: tutto vero e confermato… al VAR CAMPLONE di PESCARA… 🫣😵💫🤢🤮
Ho letto bene? Camplone di Pescara? ma ci prendono per il cuxo o si divertono a farcela alla luce del sole? pazzesco…. il calcio è fino, de profundis
calmi tutti, il vincolo di territorialità per gli arbitri è stato rimosso due anni fa….Non cominciamo già da adesso a cercare alibi o scuse. Se si perde domenica ci meritiamo la C, punto!
È uno dei motivi per cui probabilmente non andremo ai mondiali per la terza volta….
Guardate che l’arbitro di Empoli-Catanzaro era uno di Firenze…non c’è più la “territorialità’…secondo me questo Camplone starà ancora più attento…però allora come guardalinee ci potevano mandare Cecconi…😂
d’accordo che non esiste più la territorialità, ma un minimo di decenza, dai… e questo sia per noi che per loro…. si fa di tutto per alimentare le polemiche…. sembra fatto apposta….
Al var un pescarese, avar Cosso, quello che ci fece tripletta in Empoli- Var 1-3 , con il Torino, piu’ Rapuano, quello che ci tolse un rigore, un goal buono e regalo la partita , che avremmo molto probabilmente vinto, al Cagliari. Tutto normale, tutto regolare.