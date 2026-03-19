Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio al Castellani contro il Pescara.

Il fischietto romagnolo ha diretto sei gare nell’attuale campionato di serie A e nove in quello di B, l’ultima è stata Bari-Palermo 0-3. Non ci sono incroci in questa stagione con l’Empoli, l’ultimo precedente risale alla sconfitta di Firenze di un anno fa. In tutto sono dodici i precedenti che abbiamo con questo fischietto ed il bilancio azzurro è di quattro vittorie, un pareggio e sette sconfitte. Sono dieci i precedenti con il Pescara ed il bilancio degli abruzzesi è di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra più diretta da Rapuano è la Salernitana con venti designazioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00

CALZAVARA

CAVALLINA – RICCI

IV: TREMOLADA

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUALTIERI

JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00

DI MARCO

CATALLO – BITONTI

IV: MASSIMI

VAR: VOLPI

AVAR: PRENNA

PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00

MARINELLI

CAPALDO – LAGHEZZA

IV: RENZI

VAR: GIUA

AVAR: DI VUOLO

MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15

GUIDA

DI GIOIA – CECCON

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSSO

MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30

FERRIERI CAPUTI

POLITI – PISTARELLI

IV: ZANOTTI

VAR: MASSA

AVAR: RUTELLA

BARI – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI (foto)

GALIMBERTI – RINALDI

IV: TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: RUTELLA

EMPOLI – PESCARA h. 15:00

RAPUANO

BELSANTI – LUCIANI

IV: ANGELILLO

VAR: CAMPLONE

AVAR: COSSO

SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00

PICCININI

PRETI – EL FILALI

IV: MAZZONI

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15

CHIFFI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV: ANDENG TONA MBEI

VAR: SERRA

AVAR: NASCA

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30

SOZZA

MOKHTAR – CEOLIN

IV: DI LORETO

VAR: SANTORO

AVAR: DIONISI