Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio al Castellani contro il Pescara.

Il fischietto romagnolo ha diretto sei gare nell’attuale campionato di serie A e nove in quello di B, l’ultima è stata Bari-Palermo 0-3. Non ci sono incroci in questa stagione con l’Empoli, l’ultimo precedente risale alla sconfitta di Firenze di un anno fa. In tutto sono dodici i precedenti che abbiamo con questo fischietto ed il bilancio azzurro è di quattro vittorie, un pareggio e sette sconfitte. Sono dieci i precedenti con il Pescara ed il bilancio degli abruzzesi è di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra più diretta da Rapuano è la Salernitana con venti designazioni. Al VAR ci sarà Camplone di Pescara.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00

CALZAVARA

CAVALLINA – RICCI

IV:      TREMOLADA

VAR:  PEZZUTO

AVAR:   GUALTIERI

JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00

DI MARCO

CATALLO – BITONTI

IV:      MASSIMI

VAR:   VOLPI

AVAR:    PRENNA

PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00

MARINELLI

CAPALDO – LAGHEZZA

IV:       RENZI

VAR:  GIUA

AVAR:    DI VUOLO

MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15

GUIDA

DI GIOIA – CECCON

IV:     DIONISI  

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    COSSO

MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30

FERRIERI CAPUTI

POLITI – PISTARELLI

IV:      ZANOTTI

VAR:   MASSA

AVAR:    RUTELLA

BARI – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI (foto)

GALIMBERTI – RINALDI

IV:     TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: RUTELLA

EMPOLI – PESCARA h. 15:00

RAPUANO

BELSANTI – LUCIANI

IV:     ANGELILLO

VAR:    CAMPLONE

AVAR:     COSSO

SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00

PICCININI

PRETI – EL FILALI

IV:     MAZZONI

VAR:     BARONI

AVAR:      PAGANESSI

SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15

CHIFFI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV:       ANDENG TONA MBEI

VAR:     SERRA

AVAR:  NASCA

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30

SOZZA

MOKHTAR – CEOLIN

IV:       DI LORETO

VAR:     SANTORO

AVAR:   DIONISI

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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8 Commenti

    • Sono andato su un altro sito a controllare pensando ad un errore del buon Cocchi: tutto vero e confermato… al VAR CAMPLONE di PESCARA… 🫣😵‍💫🤢🤮

  2. Ho letto bene? Camplone di Pescara? ma ci prendono per il cuxo o si divertono a farcela alla luce del sole? pazzesco…. il calcio è fino, de profundis

  3. calmi tutti, il vincolo di territorialità per gli arbitri è stato rimosso due anni fa….Non cominciamo già da adesso a cercare alibi o scuse. Se si perde domenica ci meritiamo la C, punto!

  4. Guardate che l’arbitro di Empoli-Catanzaro era uno di Firenze…non c’è più la “territorialità’…secondo me questo Camplone starà ancora più attento…però allora come guardalinee ci potevano mandare Cecconi…😂

    • d’accordo che non esiste più la territorialità, ma un minimo di decenza, dai… e questo sia per noi che per loro…. si fa di tutto per alimentare le polemiche…. sembra fatto apposta….

  5. Al var un pescarese, avar Cosso, quello che ci fece tripletta in Empoli- Var 1-3 , con il Torino, piu’ Rapuano, quello che ci tolse un rigore, un goal buono e regalo la partita , che avremmo molto probabilmente vinto, al Cagliari. Tutto normale, tutto regolare.

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