Sarà il Sig. Feliciani di Teramo l’arbitro del prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera al Castellani contro lo Spezia.

L’arbitro abruzzese è alla prima direzione stagionale, lo scorso anno ha diretto dieci gare in serie A e sette in serie B. Sono sei gli incroci tra questo fischietto e gli azzurri, con il prossimo raggiungeremo il Bari (sette) e saremo le due squadre più arbitrate. Il bilancio azzurro con questo arbitro è di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Un solo precedente con lo Spezia ed è una sconfitta per i liguri. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – MONZA Venerdì 12/09 h. 20.30

PEZZUTO

VOTTA – GIUGGIOLI

IV:      URSINI

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO PARTENIO – ADRIANO LOMBARDI)

AVAR: DEL GIOVANE (ON-SITE STADIO PARTENIO – ADRIANO LOMBARDI)

JUVE STABIA – REGGIANA h. 15:00

PERRI

PRETI – ZANELLATI

IV:      CREZZINI

VAR:     PRONTERA

AVAR:      SANTORO

MODENA – BARI h. 15:00

CALZAVARA

MORO – BIANCHINI

IV:       MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR:  MAGGIONI

PADOVA – FROSINONE h. 15:00 

DI MARCO

BARONE – RINALDI

IV:     SACCHI J. L.

VAR: BARONI (ON-SITE STADIO EUGANEO)

AVAR:   PAGANESSI (ON-SITE STADIO EUGANEO)

PESCARA – VENEZIA h. 15.00

DIONISI

RICCI – SCARPA

IV:      D’EUSANIO

VAR: GHERSINI (ONSITE STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR: DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA)

CATANZARO – CARRARESE h. 17:15

FERRIERI CAPUTI

ZINGARELLI – ZEZZA

IV:     ANGELILLO

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MARINI

SAMPDORIA – CESENA h 19.30

MARIANI

VECCHI – GALIMBERTI

IV:     GANDINO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     GUALTIERI

VIRTUS ENTELLA – MANTOVA Domenica 14/09 h. 15.00

ALLEGRETTA

CAPALDO – NIEDDA

IV:     SOZZA

VAR:   GIUA (ON-SITE STADIO ENRICO SANNAZZARI)

AVAR:      GARIGLIO (ON-SITE STADIO ENRICO SANNAZZARI)

SÜDTIROL – PALERMO Domenica 14/09 h. 17:15

LA PENNA

PASSERI – SANTAROSSA

IV:       GIANQUINTO

VAR:      DOVERI

AVAR:      COSSO

EMPOLI – SPEZIA Domenica 14/09 h. 19:30

FELICIANI

LAUDATO – FONTANI

IV:     GALIPÒ

VAR:    SERRA

AVAR:      MARESCA

