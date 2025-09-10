Empoli Football Club comunica tutte le operazioni concluse per il proprio settore giovanile nella sessione di calciomercato estiva.
Sono arrivati in azzurro Michele Mureddu (2007, a titolo definitivo dal Cittadella), Samb Demba Sall (2008, a titolo temporaneo con dritto di riscatto dalla Juventus), Giorgio Granata (2009, a titolo definitivo dal Monza), Mario Lunardon (2009, a titolo definitivo dal Padova), Marco Silvestri (2009, a titolo definitivo dal Bari), Marco Chesi (2010, a titolo definitivo dal Fornacette Casarosa), Gabriel Danesi (2010, a titolo definitivo dalla Sangiovannese), Jacopo De Vincenzo (2010, a titolo definitivo dalla Lazio), Niccolò Giulio Marini (2010, a titolo definitivo dal Catanzaro), Brando Cela (2011, a titolo definitivo dalla Vis Pesaro), Lorenzo Dalla Bona (2001, a titolo definitivo dall’Udinese), Cheikh Ahmed Diousse (2011, a titolo definitivo dal Seravezza Pozzi), Riccardo Falconi (2011, a titolo definitivo dalla Gaetano Bonolis), Chico Joshua Igbinosa (2011, a titolo definitivo dalla Cremonese), Enrico Merlin (2011, a titolo definitivo dalle Dolomiti Bellunesi), Matteo Testi (2011, a titolo definitivo dalla Lastrigiana).
Hanno lasciato l’Empoli: Giuseppe Maria Brugognone (2005, a titolo temporaneo alla Pistoiese), Mario Crasta (2005, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Mateo Stickler (2005, a titolo temporaneo al San Marino), Alessandro Torri (2005, a titolo temporaneo all’Ospitaletto Franciacorta), Andrea Bacciardi (2006, a titolo temporaneo al Grosseto), Duccio Poggiolini (2006, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Enrico Tatti (2006, a titolo temporaneo all’Aquila Montevarchi), Michele Tempre (2006, a titolo temporaneo al Pontedera), Nicolò Tordiglione (2006, a titolo temporaneo al Tau Calcio Altopascio), Filippo Lapo Vertua (2006, a titolo temporaneo all’Ostia Mare), Roberto Berizzi (2007, a titolo temporaneo al Prato), Alessandro Olivieri (2007, a titolo temporaneo al Napoli), Alessandro Rovere (2007, a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano).
dentro ragazzi del 2011 a titolo definitivo
fuori ragazzi del 2006 a titolo temporaneo
questa nel suo piccolo si chiama programma fatto in casa…
Demba Sall Samb, attaccante classe ’08, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli: la Juventus ha infatti annunciato il suo passaggio in prestito annuale al club toscano. Si tratta di un’importante tappa di crescita per il promettente talento senegalese, che avrà l’occasione di maturare in un ambiente noto per la valorizzazione dei giovani.
Prima del trasferimento, Samb ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Vecchia Signora, legandosi al club bianconero fino al 30 giugno 2028.
speriamo faccia bene e si riscatti…