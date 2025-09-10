Lo Spezia si allena in vista della sfida di Empoli. I liguri, tra le squadre più accreditate per la promozione, sono partiti decisamente male con un solo punto in due gare. D’Angelo non dovrebbe scostarsi dal 3-5-2 come modulo di partenza, lasciando intatto il pacchetto difensivo visto nelle prime uscite.

Mascardi tra i pali – almeno che non ci sia un recupero lampo di Sarr – con una linea a tre composta da Wisniewski, Hristov e Cistana. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto il gioiellino (di proprietà dell’Atalanta) Vlahovic, al suo fianco ballottaggio tra Artistico e Di Serio. A disposizione ci sarà anche La Padula che però non dovrebbe partire dall’inizio.

In mezzo al campo ci sarà Salvatore Esposito a fungere da play con gli esterni che dovrebbero essere Mateju e Candela (ballottaggio con Beruatto). Rientra Kouda dalla squalifica e dovrebbe partire dall’inizio sul centro sinistra, con Nagy sul centro destra. Possibile convocazione per Zurkowski mentre non ci sarà l’altro ex, Bandinelli. Non ci sarà Vignali, squalificato come Nasti per tre giornate dopo la finale playoff dello scorso anno.