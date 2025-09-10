Lo Spezia si allena in vista della sfida di Empoli. I liguri, tra le squadre più accreditate per la promozione, sono partiti decisamente male con un solo punto in due gare. D’Angelo non dovrebbe scostarsi dal 3-5-2 come modulo di partenza, lasciando intatto il pacchetto difensivo visto nelle prime uscite.
Mascardi tra i pali – almeno che non ci sia un recupero lampo di Sarr – con una linea a tre composta da Wisniewski, Hristov e Cistana. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto il gioiellino (di proprietà dell’Atalanta) Vlahovic, al suo fianco ballottaggio tra Artistico e Di Serio. A disposizione ci sarà anche La Padula che però non dovrebbe partire dall’inizio.
In mezzo al campo ci sarà Salvatore Esposito a fungere da play con gli esterni che dovrebbero essere Mateju e Candela (ballottaggio con Beruatto). Rientra Kouda dalla squalifica e dovrebbe partire dall’inizio sul centro sinistra, con Nagy sul centro destra. Possibile convocazione per Zurkowski mentre non ci sarà l’altro ex, Bandinelli. Non ci sarà Vignali, squalificato come Nasti per tre giornate dopo la finale playoff dello scorso anno.
una gran bella squadra purtroppo con un mister perdente ….
Se ti sembra un perdente D’Angelo o scarso, probabilmente considererai inetti tutti gli allenatori di B e almeno mezzi di serie A. Ma come ragioni? Le finali le perde chi ci arriva.
Tra l’altro quella persa col Pisa fu veramente molto sfortunata.
Una buonissima squadra, che sarà un gran banco di prova per la nostra caratura attuale e soprattutto un peccato non avere Obaretin e Guarino
Non son per niente scarsi…Ma da quel che ho capito la B è un campionato che fa razza a sé.Non sempre i nomi fanno la differenza…Conta la fame e la motivazione e non ne abbiamo da vendere a tutti i livelli,dal manico ai giocatori…
Vlahovic farà come Gondo con la Reggiana?
O stavolta con Lovato al centro riusciremo ad arginarli meglio?
Non dobbiamo avere paura di loro. Ma dobbiamo partire più concentrati che nelle ultime partite.
Punto al gol dell’ex Elia.