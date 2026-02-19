Sarà il Sig. Mucera di Palermo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domani sera a Frosinone.

Il fischietto palermitano ha diretto in questa stagione un gara in serie A ed undici in serie B, di cui l’ultima SudTirol-Monza 0-0. In questa stessa stagione l’Empoli ha già trovato due volte questo arbitro, precisamente in casa contro Monza e Modena: due gare terminate in parità. Quelle sono anche le uniche due gare a livello storico. Non ci sono precedenti con il Frosinone. La squadra più diretta da Mucera è l’Entella con sei designazioni. Al VAR ci sarà Ghersini di Genova.

Vediamo quelle che sono le designazioni di giornata:

FROSINONE – EMPOLI Venerdì 20/02 h. 20:30

MUCERA

GARZELLI – CORTESE

IV:      PERRI

VAR:  GHERSINI

AVAR:   GUALTIERI

MANTOVA – SAMPDORIA h. 15:00

BONACINA

CAVALLINA – ZEZZA

IV:      MIGLIORINI

VAR:   BARONI

AVAR:    DI VUOLO

PADOVA – BARI h. 15:00

COLLU

SCATRAGLI – EMMANUELE

IV:       TURRINI

VAR:  SANTORO

AVAR:    PEZZUTO

PALERMO – SUDTIROL h. 15:00

CREZZINI (foto)

TRINCHIERI – GALIMBERTI

IV:     LUONGO

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    PRENNA

VENEZIA – PESCARA h. 15:00

ARENA

FONTEMURATO – BELSANTI

IV:      ZANOTTI

VAR:   MONALDI

AVAR:    DEL GIOVANE

VIRTUS ENTELLA – CATANZARO h. 15:00

PERENZONI

LUCIANI – SCARPA

IV:     TERRIBILE

VAR: VOLPI

AVAR: NASCA

CESENA – SPEZIA h. 17:15

DI MARCO

MONACO – SANTAROSSA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:    COSSO

AVAR:     SERRA

CARRARESE – MONZA h. 19:30

ABISSO

MOKHTAR – RINALDI

IV:     DI MARIO

VAR:     GIUA

AVAR:      PRONTERA

JUVE STABIA – MODENA Domenica 22/02 h. 15:00

AYROLDI

MONDIN – ZANELLATI

IV:       ESPOSITO

VAR:     SERRA

AVAR: PAGANESSI

REGGIANA – AVELLINO Domenica 22/02 h. 17:15

TREMOLADA

CAPALDO – REGATTIERI

IV:       CALZAVARA

VAR:     RUTELLA

AVAR:   GARIGLIO

Articolo precedenteCorsi smentisce le voci su un imminente passaggio di proprietà
Articolo successivoFrosinone-Empoli: le probabili formazioni
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  2. via, un c’è più nessuno che fa commenti sugli arbitri
    guarda c’è anche uno che di cognome fa Terribile
    meno male un c’è capitato

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here