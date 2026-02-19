Domani gli azzurri saranno ospiti del  Frosinone che corre veloce e che in casa ha il miglior rendimento di tutti. Partita complicata ma che potrebbe rappresentare un’ottima opportunità – portando a casa un buon risultato – per scrollarsi di dosso le critiche arrivate in queste ultime settimane. Vediamo le ultime.

A livello tattico si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 ma potrebbe non essere da escludere a priori un impiego di Saporti sulla trequarti, tornando quindi al 3-4-1-2. Mancherà Guarino per squalifica ed in difesa ci sarà continuità per Curto. Non dovrebbe cambiare praticamente a centrocampo, il ballottaggio principale è tre Degli Innocenti ed Yepes in cabina di regia. Davanti ballottaggio Fila-Nasti con il primo in vantaggio per andare al fianco di Shpendi.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Guarino.

Mister Dionisi vuole riscattare gli ultimi risultati ed a Frosinone si va per giocare a viso aperto.

In casa ciociara il tecnico Alvini dovrebbe confermare il 4-3-3. Dubbio in difesa con Gelli che dovrebbe essere preferito a Cittadini. Un altro ballottaggio lo troviamo in attacco con Zilli che potrebbe insidiare Raimondo ma l’ex Ternana dovrebbe esere ancora in vantaggio. a completare il reparto offensivo saranno Ghedjemis e Kvernadze. Barcella è assente sicuro, da capire le condizioni di Monterisi.

Il tecnico Alvini non parlerà alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

8 Commenti

  1. Dionisi presuntuoso: se affronti i ciociari a viso aperto ti voti all’imbarcata….
    Omo su omo semmai, duri sulle caviglie avversarie, non farli crossare e cercare di colpirli in contropiede.
    Ah…. Bisoli…. Bisoli….dove sei?

  2. …. è inutile, tanto alla fine gioca Nasti…. che verrà puntualmente sostituito a metà tempo perché non ha visto boccia….. e poi, come di consueto…. voto 5 (per l’incoraggiamento)…. tanto è così… 🤦

  6. Sinceramente questa è la migliore formazione che il mister potrebbe mettere in campo…poi, a seconda di come va la partita, inserire Saporiti per dare più imprevedibilità alla manovra…

  7. Cioè: in casa con la Reggiana attacchiamo, facciamo 30 cross, ma in campo ci sono due contropiedisti e non ne prendiamo uno; con il Frosinone, invece, probabilmente giocheremo di rimessa e mettiamo Fila……mah!

