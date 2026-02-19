Domani gli azzurri saranno ospiti del Frosinone che corre veloce e che in casa ha il miglior rendimento di tutti. Partita complicata ma che potrebbe rappresentare un’ottima opportunità – portando a casa un buon risultato – per scrollarsi di dosso le critiche arrivate in queste ultime settimane. Vediamo le ultime.

A livello tattico si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 ma potrebbe non essere da escludere a priori un impiego di Saporti sulla trequarti, tornando quindi al 3-4-1-2. Mancherà Guarino per squalifica ed in difesa ci sarà continuità per Curto. Non dovrebbe cambiare praticamente a centrocampo, il ballottaggio principale è tre Degli Innocenti ed Yepes in cabina di regia. Davanti ballottaggio Fila-Nasti con il primo in vantaggio per andare al fianco di Shpendi.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Guarino.

Mister Dionisi vuole riscattare gli ultimi risultati ed a Frosinone si va per giocare a viso aperto.

In casa ciociara il tecnico Alvini dovrebbe confermare il 4-3-3. Dubbio in difesa con Gelli che dovrebbe essere preferito a Cittadini. Un altro ballottaggio lo troviamo in attacco con Zilli che potrebbe insidiare Raimondo ma l’ex Ternana dovrebbe esere ancora in vantaggio. a completare il reparto offensivo saranno Ghedjemis e Kvernadze. Barcella è assente sicuro, da capire le condizioni di Monterisi.

Il tecnico Alvini non parlerà alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.