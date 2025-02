E’ stato designato l’arbitro che dirigerà il quarto di finale di Coppa Italia tra Juve ed Empoli. Si tratta del Sig. Fourneau di Roma.

E’ la prima volta in questa stagione che, sia la Juve, sia gli azzurri, incrociano questo arbitro. Fourneau, ha diretto otto gare in serie A più una gara di Coppa Italia in questa stagione sportiva. Sono cinque i precedenti del fischietto capitolino con gli azzurri, bilancio per l’Empoli di 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pari. Cinque i precedenti anche con la Juve, in questo caso troviamo 4 vittorie ed un pareggio. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia

JUVENTUS – EMPOLI Mercoledì 26/02 h.21.00

FOURNEAU

BERTI – DI IORIO

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI