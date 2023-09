Sarà il Sig. Sacchi di Macerata l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma domenica sera all’Olimpico di Roma contro la squadra di Mourinho.

Il fischietto marchigiano ha già diretto una partita in questa serie A, ovvero il successo interno del Frosinone sull’Atalanta. Sacchi ritrova l’Empoli dopo averlo arbitrato il 27 novembre 2021, quando battemmo la Fiorentina nel derby casalingo. Sono tre i precedenti azzurri con questo arbitro, e l’Empoli ha sempre vinto con lui in campo. Sono due i precedenti giallorossi, con una vittoria ed una sconfitta per la Roma. La squadra più diretta da Sacchi è il Cittadella con quindici incroci. Al VAR ci sarà Mazzoleni di Bergamo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00

MARESCA

BACCINI – PAGLIARDINI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

INTER – MILAN Sabato 16/09 h.18.00

SOZZA

CARBONE – GIALLATINI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PICCININI

GENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – UDINESE h.12.30

DOVERI

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI PAOLO

FROSINONE – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA

CAPALDO – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

MONZA – LECCE h. 15.00

MARINELLI

MONDIN – DI GIACINTO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

FIORENTINA – ATALANTA h. 18.00

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV: DI BELLO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – EMPOLI h. 20.45

SACCHI

TOLFO – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE

SALERNITANA – TORINO Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV: VOLPI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 18/09 h. 20.45

LA PENNA

DI IORIO – BARONE

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO