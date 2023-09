Da vocegiallorossa.it

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, domenica prossima contro l’Empoli (ore 20:45) riparte il campionato della Roma, con i giallorossi fermi a un solo punto in classifica dopo tre giornate, frutto del pareggio all’esordio stagionale contro la Salernitana, prima delle sconfitte contro Hellas Verona e Milan. I capitolini, al momento, occupano il terz’ultimo posto in classifica e hanno, quindi, l’urgenza di conquistare punti al più presto. José Mourinho, nonostante la stagione sia appena iniziata, deve già fare i conti con alcuni infortuni che lo condizionano nelle scelte. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha, così, fatto il punto sui calciatori fermi in infermeria: le buone notizie arrivano da Paulo Dybala, che ha smaltito il problema agli adduttori e giocherà contro l’Empoli. Da valutare, invece, le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. Il primo aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un problema al flessore destro mentre il secondo aveva accusato un affaticamento muscolare all’adduttore della coscia destra. Entrambi – sottolinea la rosea – saranno monitorati in questi giorni per capire se potranno essere della partita. Accadrà lo stesso per Houssem Aouar, alle prese con un problema al flessore destro accusato contro il Milan, e per Renato Sanches.