C’era curiosità per capire le condizioni di Tommaso Baldanzi, visto il problema fisico che era emerso qualche giorno fa in nazionale. La gara giocata ieri sera dall’Italia Under 21 contro la Turchia, ha fugato ogni dubbio. Tommy è partito titolare nella squadra mandata in campo da Carmine Nunziata, ed ha palesato un ottimo stato fisico/atletico. Tra l’altro Baldanzi porta a casa anche un assist vincente, quello in occasione del secondo gol segnato da Nasti.

Le buone notizie sullo stato di forma del classe 2003 di Castelfiorentino, sono ovviamente da riversare in ottica Empoli. Chiaro che sarebbe stato ancor più importante, per Zanetti, avere a disposizione il giovane talento in questi giorni, per affinare ancora meglio la nuova posizione nell’attacco azzurro. Però il fatto di saperlo star bene, e poterlo avere a disposizione per la difficilissima gara di domenica, è buona cosa. Baldanzi, cosi come Fazzini e Guarino, dovrebbe far rientro già oggi ad Empoli.