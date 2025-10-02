Sarà il Sig. Crezzini di Siena l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio a Bolzano.

Il fischietto toscano è alla prima direzione stagionale in serie B, ha diretto però due gare in serie A di cui l’ultima è Napoli-Pisa 3-2. Quello di domenica sarà il primo incrocio tra gli azzurri e questo specifico arbitro, sono invece due le direzioni con il SudTirol che è sempre stato vincente. Le squadre più dirette da Grezzini sono la Juve Stabia la Vis Pesaro con cinque direzioni. Al VAR ci sarà Paterna di Teramo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – MANTOVA  h. 15:00

ALLEGRETTA

CEOLIN – EMMANUELE

IV:      PERENZONI

VAR:  SERRA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   MONALDI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

BARI – PADOVA h. 15:00

MANGANIELLO

YOSHIKAWA – FONTANI

IV:      DI FRANCESCO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      RUTELA

MONZA – CATANZARO h. 15:00

PERRI

MONACO – LAGHEZZA

IV:       DI MARCO

VAR: GUALTIERI     

AVAR: PEZZUTO

VENEZIA – FROSINONE  h. 15:00

SACCHI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     RAMONDINO

VAR:     VOLPI

AVAR:     MERAVIGLIA

SPEZIA – PALERMO h. 15:00

MARCENARO

ZINGARELLI – GALIMBERTI

IV:      MACCARINI

VAR:     PRONTERA

AVAR:     DEL GIOVANE

CESENA – REGGIANA h. 19:30

FABBRI

MASTRODONATO – FONTEMURATO

IV:     SILVESTRI

VAR: CAMPLONE  

AVAR: FERRIERI CAPUTI

CARRARESE – JUVE STABIA Domenica 05/10 h. 15:00

TREMOLADA

PALERMO – MINIUTTI

IV:     BONACINA

VAR:    NASCA

AVAR:     PAGANESSI

SUDTIROL – EMPOLI Domenica 05/10 h. 15:00

CREZZINI

CIPRESSA – SCARPA

IV:     CALZAVARA

VAR:     PATERNA

AVAR:       SANTORO

SAMPDORIA – PESCARA Domenica 05/10 h. 17:15

PAIRETTO

BERCIGLI – GIUGGIOLI

IV:       DI LORETO

VAR:     AURELIANO  

AVAR:       MARINI

MODENA – VIRTUS ENTELLA Domenica 05/10 h. 19:30

TURRINI

COSTANZO – RINALDI

IV:     MARCHETTI

VAR:    BARONI

AVAR:      COSSO

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

