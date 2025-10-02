Sarà il Sig. Crezzini di Siena l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio a Bolzano.
Il fischietto toscano è alla prima direzione stagionale in serie B, ha diretto però due gare in serie A di cui l’ultima è Napoli-Pisa 3-2. Quello di domenica sarà il primo incrocio tra gli azzurri e questo specifico arbitro, sono invece due le direzioni con il SudTirol che è sempre stato vincente. Le squadre più dirette da Grezzini sono la Juve Stabia la Vis Pesaro con cinque direzioni. Al VAR ci sarà Paterna di Teramo.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
AVELLINO – MANTOVA h. 15:00
ALLEGRETTA
CEOLIN – EMMANUELE
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: MONALDI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
BARI – PADOVA h. 15:00
MANGANIELLO
YOSHIKAWA – FONTANI
IV: DI FRANCESCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELA
MONZA – CATANZARO h. 15:00
PERRI
MONACO – LAGHEZZA
IV: DI MARCO
VAR: GUALTIERI
AVAR: PEZZUTO
VENEZIA – FROSINONE h. 15:00
SACCHI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: RAMONDINO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
SPEZIA – PALERMO h. 15:00
MARCENARO
ZINGARELLI – GALIMBERTI
IV: MACCARINI
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
CESENA – REGGIANA h. 19:30
FABBRI
MASTRODONATO – FONTEMURATO
IV: SILVESTRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FERRIERI CAPUTI
CARRARESE – JUVE STABIA Domenica 05/10 h. 15:00
TREMOLADA
PALERMO – MINIUTTI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – EMPOLI Domenica 05/10 h. 15:00
CREZZINI
CIPRESSA – SCARPA
IV: CALZAVARA
VAR: PATERNA
AVAR: SANTORO
SAMPDORIA – PESCARA Domenica 05/10 h. 17:15
PAIRETTO
BERCIGLI – GIUGGIOLI
IV: DI LORETO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARINI
MODENA – VIRTUS ENTELLA Domenica 05/10 h. 19:30
TURRINI
COSTANZO – RINALDI
IV: MARCHETTI
VAR: BARONI
AVAR: COSSO
Ci mancava uno di Siena….
è l’ultimo dei problemi
Avellino Mantova 1
Bari Padova 1
Monza Catanzaro 1
Venezia Frosinone 1
Spezia Palermo 1
Cesena Reggiana 1
Carrarese Juve Stabia 1
Sampdoria Pescara 1
Modena Entella 1
Sudtirol Empoli