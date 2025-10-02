La Lega B ha reso noti provvedimenti del Giudice sportivo dopo la sesta giornata di serie BKT:

Il tecnico azzurro Guido Pagliuca, espulso nella gara di ieri sera contro il Monza, è stato squalificato per una giornata “per avere, al 25° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria” e non sarà in panchina nella prossima sfida in casa del Südtirol. Anche il tecnico del Monza, Bianco, è stato squalificato per un turno.

A guidare gli azzurri dalla panchina domenica a Bolzano ci sarà il vice, Nazzareno Tarantino.