La Lega B ha reso noti provvedimenti del Giudice sportivo dopo la sesta giornata di serie BKT:
Il tecnico azzurro Guido Pagliuca, espulso nella gara di ieri sera contro il Monza, è stato squalificato per una giornata “per avere, al 25° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria” e non sarà in panchina nella prossima sfida in casa del Südtirol. Anche il tecnico del Monza, Bianco, è stato squalificato per un turno.
A guidare gli azzurri dalla panchina domenica a Bolzano ci sarà il vice, Nazzareno Tarantino.
Ovviamente tutto da verificare (magari tirano l’acqua al proprio mulino), ma tuttomonza.it riferisce l’epiteto (molto volgare) che Pagliuca avrebbe detto a Bianco x scatenare il parapiglia. Ovviamente tutto da verificare, ma se pensiamo a quanti mo.cc.oli tira il ns Guidobaldo la cosa potrebbe essere anche vera.
…In ogni caso penso che Pagliuca sia l’allenatore che ha battuto il record di cartellini ad Empoli in appena 6 giornate… è arrivato ed era già squalificato, poi cartellini gialli e il rosso di ieri.
Scrivono anche che la panchina di Bianco è molto traballante e Corini è già stato contattato, oltre alle parole Bianco vedrai è nervoso come il nostro mister perchè non si sente sicuro.
I due intorno al 33′ si sono beccati e sono volati anche degli insulti: secondo quanto filtra dal ‘Castellani’ e quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico del toscani avrebbe apostrofato il collega brianzolo addirittura con un ‘m.ngo.oide’, provocando la reazione del tecnico.
Continuiamo con lui …mi raccomando …………
Vi garantisco al 100% non verrà mai mandato via ….
questa garanzia da dove ti deriva?
Il vostro beneamato lo tiene in panchina e con quello che risparmia lo mette a fondo stadio e ve lo dissi già anno…..19000 posti se erano 16500 non era già come Sassuolo e allora era più fattibili mi raccomando continuate a credere alla favola di stenterello……vi meritate lui