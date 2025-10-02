Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Druso di Bolzano per Südtirol -Empoli, settimo turno di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 5 ottobre alle ore 15.00.
I biglietti del settore ospiti (settore 6 A-B, 625 posti a disposizione) sono disponibili al costo di 17,00€ (più eventuali diritti di prevendita) al sito https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-bkt-2025-2026-fc-sudtirol-empoli-ospiti/280607; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).
COME RAGGIUNGERE LO STADIO – Lo stadio è raggiungibile a piedi dai parcheggi in piazza della Stazione (Parking Portici), in piazza Walther (Parcheggio Piazza Walther) e in via Mayr Nusser (Parcheggio Bolzano Centro), quali distano solo 5-10 minuti dallo stadio. Per raggiungere lo stadio, si deve percorrere l’Autostrada del Brennero (A22) in direzione Bolzano e imboccare l’uscita BOLZANO SUD. Seguire poi le indicazioni per Bolzano Centro e il parcheggio scelto.
Empoli Fc
Mai stato in vita mia a Bolzano; neanche in vacanza.
fino a dieci anni fa un altro mondo. oggi è diventata come tutte delinquenza balordi e la sera c’è il coprifuoco
confermo
Anch’io… specialmente poi da quando hanno svenduto la prima periferia ad un fondo finanziario straniero che in pochi anni ha tirato giù tutto e rifatto in modo a parere mio orribilmente da ricchi e snob tipo Milano insomma, un quartiere intero con cambi di viabilità, caos e prezzi alle stelle appunto ed inevitabile criminalità alle stelle!!
Una città a misura d’uomo che in pochi anni è diventata invivibile in tutti i sensi
Evitiamo di fare cattedrale e dare in mano a certa gente come vu dite ….
si STADIO ma si misura 3.000 presenze ma il Freccia è scomparso?
tanto è più che buono come sempre