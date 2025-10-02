Poco fa la società azzurra ha comunicato un report medico a seguito di un infortunio subito a Lorenzo Ignacchiti che, oltre alla gara di ieri con il Monza, lo vedrà saltare anche la prossima con il Sudtirol e sarà poi valutato durante la sosta per le Nazionali.
Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Lorenzo Ignacchiti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio-basso grado a carico del muscolo bicipite femorale sinistro.
Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.
Medio-basso…..un mese. Rientra per la gara con la capolista Modena.
Mahhhh non penso che qualcuno si strapperà i capelli….
è il migliore dei nostri centrocampisti in fase di impostazione di gioco
Questo ti fa capire il livello attuale del nostro centrocampo.
e poi che c…di commento, un giocatore nostro, ragazzi cresciuti con la maglia azzurra, indipendentemente se sarà un campione o un normale giocatore, sembra normale tra persone civili augurargli buona guarigione. Tra persone civili…
In attesa ancora del report su nasti.
aspetta e spera..
Nasti lo sanno anche i muri che è stato allontanato dal mister per motivi disciplinari.
Allora se codesta è la verità e la società non è intervenuta il problema è parecchio serio perché in queste tre partite uno come Nasti ci avrebbe fatto comodo anche solo per dare un po di respiro a Sphendi…il “capo” avrebbe dovuto prenderli entrambi per un orecchio, rinchiuderli in uno stanzino e dargli 3 minuti di tempo per “mettersi d’accordo” altrimenti entrambi a casa…
Si dopo la sfuriata in uno dei primi allenamenti risultava molto strano il suo “infortunio” alla vigilia della partita di Pescara dove gli finiva la squalifica…parlo di Nasti.
Per Ignacchiti dispiace perchè a Bolzano avrebbe fatto comodo.
Report medico su Nasti?…
A quando?…
non capisco questo silenzio su Nasti.Che male c’e’ a dire le cose come stanno?Che e’ un segreto di stato?Se e’ stato un po’ birichino chiedera’ scusa.Carlo B
monteboro ultimamente tanti tanti segreti e società distaccata….anzi menefreghista stiamo peggiorando…ma a fine gara basta battere le mani e tutti amici come prima
Nasti L ha fortemente voluto Gemmi , forse non lo voleva Pagluca però ….
un ambientino niente male ci deve essere lo spogliatoio .
Spero che i rientri di Haas e Pellegri ( già entrato in campo ieri ha ‘ informato ‘ alcun8 compagni cosa dovessero fare ) portino equilibrio , rispetto ed integrità mancante in questo periodo e poi serve un allenatore meno nevrastenico e più autorevole