Poco fa la società azzurra ha comunicato un report medico a seguito di un infortunio subito a Lorenzo Ignacchiti che, oltre alla gara di ieri con il Monza, lo vedrà saltare anche la prossima con il Sudtirol e sarà poi valutato durante la sosta per le Nazionali.

Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Lorenzo Ignacchiti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio-basso grado a carico del muscolo bicipite femorale sinistro.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.