Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

EMPOLI: 17 GIOCATORI IN GOL, UN RECORD AZZURRO NELLA SUA STORIA IN A – Con la prima rete stagionale di Stojanovic la scorsa settimana a Verona, l’Empoli ha mandato in gol nella serie A 2022/23 ben 17 giocatori diversi in gol. Gli azzurri hanno pertanto stabilito il loro record storico per numero di marcatori diversi in una stagione di serie A e sono la seconda cooperativa del gol nella A ‘22/23, assieme al Napoli; meglio con 18 calciatori in gol la sola Atalanta.

I PRIMATI AZZURRI 2022/23 – Empoli squadra della A 2022/23 che calcia meno rigori, 1 in 37 turni, pari al Verona e che subisce più espulsioni, 6, come la Juventus, nonchè è la formazione più distratta nei 15’ finali di gara con 18 gol subiti tra 76’ e 90’ inclusi recuperi, pari alla Sampdoria.

SOSTITUZIONI OPPOSTE NELLA A 2022/23 PER EMPOLI E LAZIO – Empoli una delle 3 compagini della A 2022/23 che fa più sostituzioni: 183 su 185 disponibili in 37 turni, come Monza e Fiorentina. La Lazio quella che ne fa di meno, appena 145.

GLI “STAKANOVISTI” PROVEDEL E ANDERSON – Ivan Provedel e Felipe Anderson sono due degli 8 giocatori sempre presenti – 37 su 37 – nella A 2022/23, come Lobotka (Napoli), Milinkovic Savic (Torino), Falcone (Lecce), Abraham (Roma), Silvestri (Udinese) e Lautaro Martinez (Inter).

LAZIO SCATENATA IN AVVIO GARA – Lazio scatenata nei primi 15’ di gioco con 12 segnature in 37 giornate.

MATCH ANALYSIS EMPOLI – LAZIO – Empoli quattordicesimo con 43 punti score di 10 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte, 37 gol fatti e 47 subiti. Empoli che vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi: gli azzurri non perdono da 5 gare, ossia dal 30 aprile scorso, sconfitta al “Mapei” 1-2 dal Sassuolo, poi score di 3 vittorie e 2 pareggi. Lazio seconda in classifica, certa della qualificazione aritmetica in Champions League, con score di 21 vittorie, 8 pareggi ed 8 sconfitte, è la seconda squadra meno battuta, alla pari del Milan, con solo il Napoli meglio a sole 4 sconfitte. I capitolini hanno realizzato 58 gol, e subiti 30, seconda miglior difesa dietro al Napoli, 28 gol al passivo. Gran parte della salvezza dell’Empoli, ennesimo capolavoro sportivo di casa-Corsi, passa da questi due grandi calciatori, Baldanzi classe 2003 e Cambiaghi classe 2000, entrambi alla loro prima vera esperienza in serie A. Cambiaghi è il capo-cannoniere della squadra con 6 gol in 27 partite giocate di cui 11 da titolare, 7 in stagione grazie alla rete realizzata in coppa Italia (anche 1 assist per lui). Tira 1,19 volte di media a partita in campionato di cui 0,56 sullo specchio, precisione nei passaggi del 77% e 1,67 dribbling completati di media a partita. Cambiaghi subisce 2,1 falli in media a partita. Baldanzi ha realizzato 4 gol in campionato in 26 partite, di cui 24 da titolare. Baldanzi tira in media a partita 1,23 volte di cui 0,62 nello specchio, ha l’86% di precisione nei passaggi e completa 1,35 dribbling di media a partita. Baldanzi subisce 1,42 falli in media a partita. In questa stagione di serie A l’Empoli ha avuto di media il 47% di possesso palla, con durata media di 15 secondi. È penetrato in area avversaria 13 volte di media a partita, creando 4,2 occasioni da gol in media a partita (con percentuale della conversione dell’occasione in gol del 24%) ed andando al tiro 11 volte di cui 3,8 di media nello specchio. Empoli che, mediamente, ha tentato 24 dribbling a partita, di cui 14 riusciti, il 57%. Empoli che ha avuto mediamente l’83% di precisione nei passaggi, tentando 4,8 passaggi chiave di media a partita, di cui 2,4 riusciti; undici volte di media a partita ha tentato un cross, di cui 3,2 riusciti il 28%. Empoli che ha avuto il 48% dei duelli vinti, il 47% dei duelli aerei vinti ed il 55% di contrasti vinti. In campionato l’Empoli, di media a partita, perde 66 palloni, di cui 15 di media nella propria metà campo, mentre ne recupera 47 a partita, di cui 10 nella metà campo avversaria e tenta il pressing di squadra 19 volte a partita, di cui 8 riusciti, quindi con efficacia del pressing del 42%. I dati della Lazio: Immobile è il terzo giocatore del campionato per tiri nello specchio con 1,03 in media a partita, meglio solo Lautaro Martinez con 1,43 ed Osimhen con 1,77. Zaccagni è secondo in campionato per dribbling completati con 3,8 in media a partita, meglio solo Kvaratskhelia e Laurientè con 3,9 ciascuno (sul totale in valore assoluto invece è primo con 128 dribbling completati). Milinkovic-Savic è quarto in campionato per passaggi chiave completati, con 0,86 in media a partita, meglio solo Di Maria con 0,88, Lazovic con 0,93 e Leao con 0,97 (sul totale in valore assoluto – invece – è secondo con 30 passaggi chiave completati). Milinkovic-Savic primo per il totale di duelli vinti: 353, il 48%. Lazio terza in campionato per percentuale dribbling riusciti: 61%, meglio solo Inter con 62% ed il Milan con 64%. Lazio squadra che perde più palloni nella propria metà campo: 19 in media a partita. Lazio squadra che tenta più pressing di squadra con 23 in media a partita.

LAZIO IMBATTUTA CON L’ARBITRO MASSIMI – Luca Massimi di Termoli l’arbitro di Empoli-Lazio: cinque i precedenti con gli azzurri, con tre vittorie (Empoli-Juve Stabia 2-1 dell’agosto del 2018, Virtus Entella-Empoli 2-5 del dicembre del 2020 e Sassuolo-Empoli 1-2 dello scorso ottobre), la sconfitta casalinga col Pordenone nel febbraio del 2020 e quella in trasferta con la Fiorentina nell’aprile dello scorso anno; tre i precedenti con la Lazio, con due vittorie e un pari per i biancocelesti.

SONO CINQUE GLI EX DELLA SFIDA – Nicolò Casale, Elseid Hysaj, Ivan Provedel e Matias Vecino da una parte; Jean Daniel Akpa Akpro dall’altra: questi gli ex della sfida tra Lazio e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Casale ha giocato in azzurro nella Serie B 2020/21, con 26 presenze e 1 rete; Hysaj, cresciuto nel settore giovanile azzurro, esordisce tra i professionisti nel 2012; rimane a Empoli fino all’estate del 2015, giocando 109 gare con 1 rete. Per Provedeldue stagioni e mezzo ad Empoli, con 42 gare, mentre Vecino ha giocato 38 gare, con 2 reti, in Toscana nel campionato 2014/15, proprio con Sarri allenatore. L’unico ex laziale è, come detto, Akpa Akpro (oggi squalificato): per lui 55 presenze in biancoceleste dal 2020 al 2022.

MAURIZIO SARRI IL GRANDE EX DELLA SFIDA – Sarri è un grande ex della partita, avendo guidato la squadra azzurra per 3 stagioni, conquistando la promozione in serie A nella stagione 2013/14 e conducendola ad una tranquilla salvezza, in Serie A, l’anno successivo. Per lui 132 panchine totali tra campionato e Coppa Italia, con 52 vittorie, 46 pareggi e 34 sconfitte.

SARRI IMBATTUTO CON ZANETTI E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE – Quarto confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Maurizio Sarri da allenatori: nei 3 precedenti coach laziale imbattuto con 2 successi ed 1 pareggio a suo favore e sue squadre sempre in gol, 6 marcature totali.

ZANETTI A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA CONTRO LA LAZIO – Paolo Zanetti affronta – da allenatore – la Lazio per la quarta volta da tecnico: nei 3 precedenti, mister azzurro mai vittorioso con score di 1 pareggio e 2 sconfitte e capitolini sempre in gol, 6 reti complessive. Le sfide sono le medesime di quelle tra Zanetti e Sarri.

L’EX SARRI IMBATTUTO E SUE SQUADRE SEMPRE A SEGNO – Sono 8 i precedenti ufficiali tra Maurizio Sarri, da tecnico, e l’Empoli: il bilancio è di 4 successi ed altrettanti pareggi in favore del coach biancoceleste che, dunque, è imbattuto. In queste 8 sfide le formazioni dell’attuale tecnico della Lazio hanno sempre segnato: 22 le reti complessive.