L’ultima partita di campionato e poi una, massimo due settimane davvero importanti per disegnare il futuro dell’Empoli. Sulla carta due certezze ma, nella realtà, due situazioni ancora tutte da scrivere: quella di Paolo Zanetti e quella di Pietro Accardi. Due strade che non sembrano dover essere per forza paralle con la posizione del DS ad essere forse quella più “in bilico”. Mai come in questo momento l’eventuale addio di Pietro sembra essere più possibile rispetto ad altre volte. Le parole del Presidente Corsi, sulla voglia di trattenerlo sono chiare rispetto ad una situazione che possiamo definire almeno di incertezza.

Ed in questo è normale che ci si possa anche guardare attorno e capire chi possa potenzialmente prendersi le enormi responsabilità che potrebbe lasciare Accardi. Ci sono alcuni nomi papabili, e tra questi spunta anche quello di Claudio Chiellini. Il fratello di Giorgio è arrivato al capolinea della sua esperienza a Pisa (prima aveva lavorato per la Juventus Under 23) ed è uno di quei prospetti giovani ed ambiziosi che potrebbero rispondere all’identik ricercato in caso di bisogno. Tra l’altro Chiellini era al Castellani in occasione dell’ultima gara interna degli azzurri. Al momento, giusto evidenziarlo, non ci sono stati contatti tra le parti, poichè la priorità di Monteboro è unicamente quella di proseguire il rapporto con Pietro Accardi.

Come detto ci sarà da attendere qualche giorno rispetto alla fine della stagione. Non molti perchè il tempo passa e su questa posizione non si può certo andare per le lunghe con una gestione di mercato da impostare abbondandemente prima dell’inizio del ritiro. La sensazione è che qualche altro discorso verrà fatto ma alla fine potrebbe anche – ed è la speranza – restare tutto cosi com’è.