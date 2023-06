EMPOLI 0 LAZIO 2

48′ Romagnoli, 91′ Luis Alberto

Al Castellani, nell’ultima giornata di campionato, la Lazio batte 2-0 gli azzurri. La decido per i capitolini i gol di Romagnoli e Luis Alberto. Non sono arrivati ulteriori punti ma il congedo da questa fenomenAle stagione è stato di indubbio valore ed orgoglio. Un Empoli che ha giocato la sua partita a viso aperto contro un avversario che sta davvero bene e che non si è risparmiato per riuscire a batterci. E’ servita però una palla inattiva ai biancocelesti per aver la meglio sulla difesa azzurra, il gol del raddoppio arriva nel recupero con l’Empoli che stava cercando un pari che ci poteva anche stare. E’ stata partita vera, anzi, si è respirato un clima da match di grande importanza ed è questa una situazione (lode alle due squadre ed alle due tifoserie) a cui difficilmente si è abituati di questi tempi quando poi in palio non c’è niente. Questo quello che dovrebbe essere il calcio, con una gara vibrante e piena di capovolgimenti di fronte. Gli azzurri chiudono in dieci per il rosso a Cambiaghi. Parlando di tifoserie vanno fatti i complimenti ai nostri ultras per la bella coreografia fatta ad inizio partita. Curioso il cambio del portiere a dieci dalla fine, anche se immaginiamo che sia stato fatto per regalare a Vicario la strameritata standing ovation. Poco altro da aggiungere questa, una serata in cui, oltre a quello di Vicario, si fanno dei saluti definitivi a diversi giocatori con la speranza però che per quanto riguarda Paolo Zanetti sia semplicemente un arrivederci. Lo stesso arrivederci che va a tutti voi, immensi cuori azzurri, per ritrovarci poi per i prossimi impegni e per una nuova avventura in serie A. Ed il prossimo anno si ritenterà il record di salvezze.

EMPOLI (4-2-3-1) : Vicario (83′ Ujkani); Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi (56′ Henderson), Bandinelli (74′ Haas); Akpa Akpro, Fazzini (83′ Satriano), Cambiaghi; Piccoli (74′ Destro).

A Disp: Perisan, Pjaca, Tonelli, Renzi, Ismajli, Vignato, Parisi.

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli (70′ Casale), Pellegrini; Milinkovic (92′ Bertini), Vecino (70′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (62′ Zaccagni).

A Disp: Maximiano, Adamonis, Gila, Lazzari, Radu, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Gonzalez.

Allenatore: Giovanni Martusciello (Sarri squalificato)

ARBITRO: Sig. Massimi di Termoli (CB). Assistenti: Valeriani/Scarpa. VAR: Nasca/Dionisi.

Espulso: 89′ Cambiaghi per somma di ammonizioni.

Ammoniti: 14′ Akpa Akpro (E), 37′ Cambiaghi (E), 39′ Milinkovic-Savic (L), 61′ Vecino (L).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplice fischio di Massimi, festa grande per i tifosi biancocelesti che con questi tre punti ottengono il secondo posto. Gli azzurri escono a testa alta anche in questa ultima uscita, con la salvezza ormai ottenuta da tempo.

92′- La Lazio ultima i cambi: Bertini per Milinkovic-Savic.

91′- Raddoppio della Lazio, Immobile torva Luis Alberto sul fronte opposto: il sinistro dello spagnolo non lascia scampo a Ujkani vanamente proteso sulla sua destra

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Azzurri in dieci! seconda ammonizione per Cambiaghi che viene espulso.

88′- Sventola di Cambiaghi da fuori area respinta con i pugni da Provedel.

87′- Stojanovic si guadagna il quinto tiro dalla bandierina per l’Empoli. Dalla bandierina Haas con palla scodellata in area, cerca lo stacco Akpa Akpro, c’è un tocco di un difensore con palla sul fondo. Sarà ancora corner.

85′- Ci prova Immobile, respinge la difesa azzurra.

83′- Standing Ovation per Vicario, che al momento dell’uscita dal campo ha abbracciato mister Zanetti. Potrebbero esser stati questi gli ultimi minuti in maglia azzurra per il portiere azzurro

83′- Ultima i cambi Zanetti: Satriano e Ujkani per Fazzini e Vicario.

82′- Vicario si oppone ancora ad Immobile tuffandosi sulla propria destra in angolo.

80′- Possesso palla di qualità della Lazio, la squadra di Sarri amministra il vantaggio.

78′- Cacace per Cambiaghi fermato da Hysaj, torna in possesso palla il numero 78 azzurro che procura il primo angolo della ripresa dell’Empoli. Dalla bandierina Haas, blocca in presa Provedel.

76′- Henderson lascia proseguire Akpa Akpro per Destro che entra in rotta di collisione con Casale, Massimi lascia proseguire.

75′- Spunto di Cambiaghi sulla sinistra, il suo cross viene respinto dalla retroguardia biancoceleste.

74′- Doppio cambio operato anche da Zanetti: Destro ed Haas per Piccoli e Bandinelli.

73′- Azione avvolgente della squadra di Sarri, sinistro di Immobile respinto da Stojanovic.

72′- Scontro fra Felipe Anderson e Cambiaghi, punizione in favore della Lazio.

70′- Doppio cambio per la Lazio: Casale e Cataldi per Romagnoli e Vecino

68′- Il terzino della Lazio riprende il suo posto sul rettangolo di gioco. Sfonda a sinistra Zaccagni entra in area, il suo cross non trova compagni d’attacco.

67′- Gioco fermo, rimane a terra Pellegrini.

65′- Vicario! salva il portiere azzurro su Zaccagni poi ci prova Immobile, respinge con il corpo Luperto.

64′- Lancio di Cacace per Piccoli, anticipato agevolmente da Patric.

62′- Primo cambio anche per la Lazio: Zaccagni per Pedro.

61′- Ammonito Vecino per fallo su Cambiaghi.

60′- Traversone da sinistra di Pellegrini respinto da Vicario.

60′- Pedro serve Immobile in area chiuso dai centrali azzurro, scarico per Milinkovic-Savic: il sinistro del serbo respinto in corner da Cacace.

58′- Cambiaghi pesca l’inserimento di Cacace, il suo cross respinto da Patric poi c’è il fallo commesso di mano commesso dal terzino azzurro.

56′- Il primo cambio della gara lo effettua Zanetti: Henderson per Grassi.

54′- Cambiaghi cambia gioco per Stojanovic, che premia l’inserimento di Grassi ma l’ex Parma si allunga la palla favorendo la chiusura di Romagnoli.

53′- La squadra di Paolo Zanetti si affida alle scorribande di Cambiaghi, nuova rimessa laterale procurata dal numero 28 dell’Empoli.

51′- Piccoli serve Akpa Akpro, ma l’attaccante azzurro viene pescato in posizione di fuorigioco.

50′- Provano a reagire gli azzurri, Cambiaghi si procura una rimessa laterale in zona offensiva.

48′- La Lazio si porta in vantaggio con Romagnoli, lo stacco aereo dell’ex Milan non lascia scampo a Vicario

47′- Immobile va via sul filo del fuorigioco, ottima chiusura in angolo di Walukiewicz.

46′- La Lazio gioca il primo pallone della ripresa, in campo i 22 che hanno iniziato la gara.

2° Tempo

45′- Si va al riposo a reti inviolate tra Empoli e Lazio, predominio territoriale della squadra di Maurizio Sarri. Prodigioso in almeno due circostanze Vicario su Immobile.

45′- Piccoli ruba palla, il suo servizio per Fazzini è impreciso.

44′- Possesso palla piuttosto complicato degli azzurri, la squadra di Paolo Zanetti soffre il pressing portato dagli avversari.

43′- Guadagna una rimessa laterale la squadra ospite.

41′- Vicario! ancora il portiere azzurro salva su Immobile servito in verticale da Milinkovic-Savic. Sugli sviluppi del quarto angolo per gli ospiti, ci prova Pedro ma per sorprendere Vicario ci vuole ben altro.

39′- Primo ammonito anche nelle file della Lazio, ne fa le spese Milinkovic-Savic per fallo su Fazzini.

38′- Vicario! grande intervento del portiere azzurro con il piede destro a disinnescare il tiro da fuori di Patric. Sul proseguo dell’azione ci prova Vecino, allontana Walukiewicz.

37′- Hysaj va via a Cambiaghi che lo stende, cartellino giallo anche per il numero 28 azzurro

35′- Sugli sviluppi del secondo corner, ancora Immobile ha la palla del vantaggio: il suo destro al volo respinto da Cacace con palla sul fondo. Nuovo tiro dalla bandierina per la Lazio.

34′- Traversone di Hysaj sulla destra a pescare Immobile, il suo colpo di testa alzato in angolo da Vicario.

33′- Ottima trama offensiva dei capitolini sull’asse Felipe Anderson-Luis Alberto-Milinkovic Savic, chiusura efficace di Stojanovic.

31′- Ottima chiusura di Grassi su Felipe Anderson, fa ripartire l’azione Stojanovic ma lo sloveno ritarda un tempo di gioco facendo riposizionare gli avversari.

29′- Spunto di Pedro sulla sinistra in area, il suo tiro da posizione defilata bloccato senza problemi da Vicario.

28′- Sugli sviluppi del corner, sponda di Milinkovic-Savic allontana Luperto.

28′- Pedro procura il primo angolo in favore della Lazio, il tocco è stato di Cacace oltre la linea di fondo.

26′- Bella manovra della squadra di Zanetti, Akpa Akpro va via a Vecino serve Fazzini che taglia il campo a servire sulla sinistra Cambiaghi. Il numero 28 azzurro si porta sul destro con palla ampiamente sopra la traversa.

24′- Ci prova Luis Alberto da fuori area spostato sulla sinistra, neutralizza Vicario senza problemi.

23′- Pellegrini va via ad Akpa Akpro, servizio in verticale per Immobile anticipato in fallo laterale da Luperto.

21′- Sponda di Piccoli per Akpa Akpro che prova a sfondare, libera la difesa laziale.

20′- La squadra di Zanetti prova a fare la sua partita non limitandosi a difendersi.

18′- Sprint sulla sinistra di Cambiaghi che taglia l’area della Lazio, sul secondo palo Pellegrini spedisce sul fondo. Terzo tiro dalla bandierina in favore degli azzurri.

17′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Fazzini prova a servire Piccoli anticipato in corner.

16′- Ripartenza dell’Empoli con Stojanovic a pescare sulla sinistra Cambiaghi, salta Hysaj rientrando sul sinistro respinto dal difensore albanese della Lazio, scarico per Cacace il suo cross troppo lungo per Grassi, c’è un tocco di un difensore ospite. Primo angolo per gli azzurri.

15′- Hysaj cerca Immobile all’altezza dell’area piccola, prova la deviazione di tacco l’attaccante della Lazio. Si chiude con efficacia la retroguardia azzurra.

14′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Akpa Akpro per fallo su Milinkovic Savic nei pressi della linea mediana del campo.

13′- Lungo lancio di Patric per Immobile anticipato da Walukiewicz.

12′- Manovra in ampiezza della Lazio, viene chiamato in causa anche Hysaj sulla fascia destra.

10′- Errato il disimpegno di Vecino che intendeva servire Pedro sulla sinistra. Si riparte da una rimessa laterale per gli azzurri affidata a Stojanovic.

8′- Errore in uscita di Stojanovic, Luis Alberto prova a mandare in verticale Immobile. Fa buona guardia Luperto al limite dell’area azzurra.

6′- Pedro cerca il controllo a seguire, ottima chiusura di Stojanovic. L’ultimo tocco è dell’attaccante spagnolo della Lazio.

4′- Possesso palla della formazione di Maurizio Sarri, quest’oggi in panchina sostituito da Giovanni Martusciello. Akpa Akpro uno degli ex di questa sera ruba palla, il servizio è troppo profondo per Piccoli: la fa sua Provedel.

2′- Immobile ruba palla, passaggio indietro per Luis Alberto: il destro dello spagnolo dal settore di sinistra respinto da Vicario in tuffo.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara, leggera foschia per i fumogeni lanciati dalla tifoseria laziale.

0′- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, la maratona come annunciato ha fatto una coreografia che occupa tutto il settore inferiore. Grande entusiasmo anche per i tifosi capitolini, arrivati in forze questa sera al “Castellani”.

0′ – Parisi non ce la fa e Walu è preferito ad Ismajli.

1° Tempo