Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

EDIZIONE 44 IN COPPA PER GLI AZZURRI – L’Empoli inizia oggi la 44° edizione della sua storia nella coppa Italia “dei grandi”: massimo risultato nel torneo degli azzurri toscani l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86, 1986/87 e 2006/07. Finora 133 le gare disputate, con score di 51 vittorie, 25 pareggi e 57 sconfitte, 188 gol segnati e 183 incassati. L’Empoli è la prima società non capoluogo di provincia per partecipazioni alla coppa Italia maggiore: al secondo posto con 31 edizioni la Sambenedettese

RECAP STAGIONE 2022/23: I PRIMATI DI ZANETTI E GORINI – Empoli e Cittadella hanno festeggiato al termine del campionato 2022/23, i primi in serie A, i secondi in B, la salvezza, obiettivo di inizio estate precedente. Per le formazioni di Zanetti e Gorini sono arrivati anche alcuni primati. I toscani sono risultati la formazione di serie A che ha calciato meno rigori (1, come il Verona), subito il maggior numero di espulsioni (6, pari alla Juventus) e per la prima volta in una stagione di serie A hanno mandato in gol la cifra record di 17 calciatori, infine subendo il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara, 18, come la Sampdoria, tra 76’ e 90’ inclusi recuperi. I veneti – in serie B – hanno chiuso le 38 giornate di regular season subendo meno rigori di tutti (3, pari al Perugia) e mandando in gol meno giocatori, appena 11, come Modena e Perugia.

GYASI RIPARTE DA 299 – Emmanuel Gyasi, neo acquisto azzurro, alla gara 300 con club italiani, dove finora ha sommato 108 gare di serie A, 64 in B, 112 di C, 8 di coppa Italia, 7 in altri tornei con le divise di Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, Sudtirol e Spezia. Debutto assoluto il 17 settembre 2014, serie C, Savona-Pisa 0-2.

LO STORICO RECORD DEL CITTADELLA IN COPPA – Partecipazione numero 21 alla coppa Italia maggiore del Cittadella, squadra che detiene la massima vittoria nella storia del torneo, dal 1922 ad oggi: 15-0 al “Tombolato” sul Potenza in data 2 agosto 2015. I veneti hanno ottenuto quale massimo risultato in coppa nazionale gli ottavi di finale nel 2005/06 e nel 2017/18.

AZZURRI IMBATTUTI CON L’ARBITRO PRONTERA – Alessandro Prontera di Bologna sarà l’arbitro di Empoli-Cittadella. Il fischietto emiliano conta tra precedenti con gli azzurri, la vittoria in Coppa Italia con la Reggina per 2-1 dell’agosto del 2019, il successo, sempre per 2-1, in casa del Pescara dell’ottobre del 2020 e il pari per 1-1 in casa della Fiorentina dello scorso febbraio; cinque, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, i precedenti con il Cittadella.

LA PRIMA VOLTA TRA ZANETTI E GORINI – Primo incrocio tecnico fra Paolo Zanetti ed Edoardo Gorini. Di fatto è stata proprio la finale playoff di B vinta in Venezia-Cittadella da Zanetti, maggio 2021, a far divorziare il Cittadella e Venturato e far ingaggiare al sodalizio veneto quale allenatore della prima squadra Gorini.

ZANETTI IMBATTUTO COL CITTADELLA; LA STORICA FINALE 2020/21 – Paolo Zanetti imbattuto, ad allenatore, nei 5 incroci ufficiali contro il Cittadella: 3 vittorie del coach azzurro (tutte per 1-0) e 2 pareggi (sempre per 1-1). Nel 2020/21 Zanetti con il “suo” Venezia fu promosso in serie A vincendo la finale playoff proprio contro i granata veneti: 1-0 all’andata al “Tombolato” ed 1-1 al ritorno, al “Penzo”.

INCROCIO INEDITO TRA GORINI E L’EMPOLI – Primo confronto ufficiale tra Edoardo Gorini, da allenatore, e l’Empoli.