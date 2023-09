Queste alcune curiosità statistiche inerenti la sfida che si giocherà questa sera al Castellni ComputerGross Arena con la Juventus:

LA CRISI DEL GOL AZZURRA – Empoli ancora senza reti nella A 2023/24: ultima in campionato 270’ or sono, nell’1-1 di Verona del 28 maggio scorso, autore Stojanovic al 90’, ultima in match ufficiali siglata in coppa Italia, 12 agosto scorso, Empoli-Cittadella 1-2 da Caputo al 7’ (digiuno di 263’).

UNA DIFESA “DA RIVEDERE” PER MISTER ZANETTI – Empoli a porta aperta da 12 gare ufficiali di fila, fra vecchia e nuova stagione: 18 gol subiti nel periodo ed ultimo “clean sheet” datato 7 aprile scorso, 0-0 in serie A, a San Siro contro il Milan.

RICOMINCIO DA 98 – È tornato Mattia Destro ad Empoli: la punta classe 1991 riparte da 98 gol in carriera professionistica, di cui 91 in serie A e 7 in coppa Italia, -2 da cifra tonda di 100. Contro la Juventus finora non ha mai segnato: una doppietta oggi? La prima rete assoluta di Destro è datata 12 settembre 2010 in serie A, Genoa-ChievoVerona 1-3.

LE “CIFRE TONDE” IN CASA BIANCONERA – Cifra tonda in casa-Juventus: 100 nei professionisti per Federico Gatti. L’ex Frosinone ha totalizzato finora 18 gare di A, 35 di B, 34 di C, 4 in coppa Italia, 7 nelle eurocoppe ed 1 in altri tornei con le casacche di Pro Patria, Frosinone e Juventus. Esordio assoluto il 30 settembre 2020, coppa Italia, Vicenza-Pro Patria 3-2 dopo overtime. 300 nei professionisti per Mattia Perin, che finora ha sommato 256 gare di serie A, 25 in B, 13 di coppa Italia, 4 di coppe europee ed 1 in altri tornei con le maglie di Genoa, Padova, Pescara e Juventus. Debutto assoluto il 22 maggio 2011, serie A, Genoa-Cesena 3-2. 300 in Italia – infine – per Wojciech Szczesny, che somma finora 238 gare di serie A, 4 di coppa Italia, 54 di coppe europee e 3 in altri tornei con le casacche di Roma e Juventus ed esordio risalente al 22 agosto 2015, serie A, Hellas Verona-Roma 1-1.

34 ANNI FA LA SCOMPARSA DI GAETANO SCIREA – Il 3 settembre 1989 morì improvvisamente, in un incidente stradale in Polonia, Gaetano Scirea. L’ex bandiera della Juventus era diventato osservatore di Dino Zoff, all’epoca allenatore dei bianconeri, ed era in missione per andare a vedere la partita del Gornik Zabrze, prossimo avversario juventino in coppa Uefa. Nel ritorno verso Varsavia, dove lo attendeva il volo di ritorno per Torino, giunta all’altezza della cittadina di Babsk, l’auto su cui era a bordo venne tamponata da un furgone e prese immediatamente fuoco, visto che nel bagagliaio stazionavano taniche di benzina che servivano per il viaggio. La notizia arrivò in Italia a tarda sera e venne comunicata in diretta dalla Domenica Sportiva, allora condotta da Sandro Ciotti. Marco Tardelli, ospite quella sera alla trasmissione, fu colto da malore e dovette abbandonare lo studio televisivo. Scirea ha giocato due stagioni nell’Atalanta (con una promozione dalla B alla A), prima di approdare alla Juventus nell’estate 1974, dove giocò fino al termine della stagione 1987/88, totalizzando 552 presenze in match ufficiali, in cui ha segnato 31 gol. Nel suo palmares ricordiamo 7 campionati italiani, 2 coppe Italia, 1 coppa dei Campioni, 1 supercoppa europea, 1 coppa Intercontinentale, 1 coppa delle Coppe ed 1 coppa Uefa. In nazionale maggiore ha totalizzato 78 presenze e 2 gol, laureandosi campione del Mondo nel 1982.

RANOCCHIA, CAMBIASO E RUGANI GLI EX DELLA GARA – Sono tre gli ex della sfida tra Empoli e Juventus, uno in azzurro e due in bianconeri. Partendo dagli ex juventini, troviamo Filippo Rannocchia, di proprietà della società torinese dove ha giocato 32 gare, con 4 reti nella formazione Next Generation. Venendo agli ex Empoli, troviamo Andrea Cambiaso, 9 presenze nella stagione 2020/21 coincisa con la promozione in A; Daniele Rugani è invece cresciuto nel vivaio azzurro, arrivando fino alla prima squadra e all’esordio nei professionisti, giocando, in due stagioni tra Serie B e Serie A, 81 partite con 5 reti.

DIRIGE AYROLDI, COME LO SCORSO CAMPIONATO – Giovanni Ayroldi di Molfetta l’arbitro di Empoli-Juventus; per lui 33 direzioni in Serie A, 1 in questa stagione. Sono otto i precedenti con gli azzurri, con 3 pareggi, 2 vittorie e 3 sconfitte: nella stagione 2019/20 i pareggi in casa del Trapani per 2-2 e a Pescara, 1-1; nell’aprile del 2021 il successo casalingo per 4-2 contro il Brescia e nello scorso torneo la sconfitta per 2-0 sul campo della Roma e lo 0-0 casalingo contro lo Spezia; lo scorso anno ha diretto tre sfide al Castellani Computer Gross Arena, Empoli-Atalanta 0-2, Empoli-Napoli, sempre 0-2 e la vittoriosa sfida contro la Juventus chiusa 4-1. Sei i precedenti con la Juventus, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.

BILANCIO IN PARITÀ ASSOLUTA TRA ZANETTI E ALLEGRI – Quarto confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Massimiliano Allegri, da allenatori: bilancio in parità con 1 successo per parte ed 1 pareggio, squadre di Allegri sempre in rete, 6 marcature totali. Zanetti ha subito dalla Juventus di Allegri, 0-4 a Torino in data 21 ottobre 2022, una delle 3 massime sconfitte in carriera tecnica, tutte con identico punteggio: le precedenti erano state Benevento-Ascoli del 29 dicembre 2019 in serie B (allenatore dei sanniti Pippo Inzaghi) e Atalanta-Venezia del 30 novembre 2021 in A (allenatore bergamasco Gian Piero Gasperini).

QUINTA VOLTA CONTRO LA JUVE PER MISTER ZANETTI – Paolo Zanetti alla quarta sfida da allenatore contro la Juventus: stesso bilancio come contro Allegri, 1 successo per parte ed 1 pareggio.

ALLEGRI VITTORIOSO 10 VOLTE SU 11 CONTRO L’EMPOLI -Massimiliano Allegri affronta – da allenatore – l’Empoli per la tredicesima volta: nei 12 precedenti la “sua” Juventus si è imposta 10 volte, senza essere mai uscito il pareggio, con 2 vittorie azzurre.