Finito il mercato la testa adesso è totalmente sul calcio giocato. Al Castellani ComputerGross Arena arriva la Juventus per una partita che si preannuncia molto complicata, con l’Empoli che però avrà il dovere di fare una prestazione migliore di quella vista settimana scorsa. Magari provando anche a sbloccare la classifica. Vediamo le ultime:

Siamo ad uno snodo in casa azzurra, infatti dopo diverso tempo si torna ad un cambio di modulo con il ritorno del centrocampo a tre. La sensazione è che sarà 4-3-3, poi chiaro che davanti le soluzioni sono e saranno molteplici. Il ragionamento da fare sul centrocampo a tre, anche qui con diverse incognite sugli uomini, potrebbe far vedere Marin e Fazzini come mezzali con Grassi in cabina di regia. Non da escludere Maleh. Dubbio anche in difesa sugli esterni, infatti sia Bereszinski che Pezzella potrebbero avere la loro chance, anche se la sensazione è che si parta con le vecchie conoscenze. Sciolto il dubbio portiere: Berisha in porta e Perisan in panchina. Pochi dubbi invece per il reparto offensivo con Baldanzi, Caputo e Cambiaghi. Quella di domani è una formazione che potrebbe essere ribaltata rispetto alla vigilia.

Gli indisponibili sono: Maldini, Caprile

Mister Zanetti molto carico quest’oggi in conferenza (una conferenza che vi invitiamo più di altre volte a vedere) sottolinea che la settimana è stata davvero importante per la compattezza del gruppo. La Juve, complicata, dovrà essere vista come un’opportunità e la prestazione non dovrà mancare.

Per quanto riguarda la formazione bianconera, il modulo di partenza sarà il 3-5-2. In Toscana ancora Perin favorito tra i pali (Szczesny non al meglio) con Danilo, Bremer e Alex Sandro, in vantaggio su Gatti, in difesa. Weah, favorito su McKennie a destra con l’ex Cambiaso, avanti su Kostic, a sinistra, nel mezzo il terzetto composto da Locatelli, Rabiot e Fagioli in ballottaggio con Miretti. In attacco ancora conferma per il tandem Vlahovic-Chiesa. Oltre al portiere polacco, indisponibile anche De Sciglio. L’altro ex, Rugani, partirà dalla panchina.

Il tecnico Allegri parla di gara non facile ma la Juventus deve tornare a fare quel passo avanti visto ad Udine.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

3-5-2: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.