Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima partita che giocherà l’Empoli:

EMPOLI: ATTACCO PIÙ ANEMICO E DIFESA PIÙ BATTUTA DELLA SERIE A 2023/24 – Empoli che segna con meno giocatori nella serie A 2023/24 (1 solo, come il Cagliari), attacco più anemico del torneo (1 solo gol segnato) e difesa più battuta (16 gol al passivo).

L’OTTOBRE-NO DI ANDREAZZOLI – Ottobre mese “nero” per le formazioni di Andreazzoli, media di 0,80 punti-partita con score formato da 4 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte in 20 incontri disputati.

CERCASI PRIMA VITTORIA 2023/24 PER I FRIULANI – Udinese a caccia della prima vittoria 2023/24 in campionato: i bianconeri non ci riescono – fra vecchia e nuova stagione – da 11 turni, con ultimo successo il 2-0 casalingo sulla Sampdoria dell’8 maggio scorso.

I 15’ FINALI DI TEMPI FATALI AD ENTRAMBE LE SQUADRE – L’Udinese si distrae prima della pausa, l’Empoli verso fine gara. Ognuna delle due squadre ha i suoi 15’ fatali di fine tempo. Bianconeri friulani “svagati” dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, con 4 reti subite, toscani con 5 incassate dal 76’ al 90’ più extratime (come Genoa, Salernitana e Sassuolo).

PERISAN E PEZZELLA GLI EX BIANCONERI OGGI AD EMPOLI – Due gli ex friulani oggi in azzurro: Samuele Perisan è cresciuto nell’Udinese, arrivando fino alla prima squadra senza però mai esordire; Giuseppe Pezzella ha vestito la maglia bianconera dall’estate del 2017 al gennaio del 2018 (oltre all’estate 2019), collezionando in totale 24 presenze

COME NEL 2015 IN FRIULI, ARBITRA MICHAEL FABBRI – Michael Fabbri di Ravenna l’arbitro di Empoli-Udinese. Il fischietto romagnolo ha diretto gli azzurri in 15 occasioni, con 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. La prima volta nel marzo del 2013, in occasione di Ascoli-Empoli 1-2. In seguito ha diretto gli azzurri per tre volte nella Serie B 2013/14: pari casalingo con il Bari per 1-1, vittoria a Padova e sconfitta esterna a Lanciano per 2-1. Fabbri ha poi diretto l’Empoli sei volte in Serie A: nella stagione 2015/16 ha arbitrato Udinese-Empoli 1-2, Empoli-Lazio 1-0, Atalanta-Empoli 0-0 e Empoli-Sampdoria 1-1. Nel campionato successivo ha invece diretto Lazio-Empoli 2-0 e Atalanta-Empoli 2-1. Troviamo quindi la sfida dell’ottobre del 2018, Empoli-Milan 1-1, la sconfitta per 2-0 in casa della Salernitana nel maggio del 2021, Empoli-Roma 2-4 del gennaio 2022 e Juventus-Empoli 4-0 dell’ottobre del 2022; ultima direzione lo scorso marzo, la vittoria casalinga 1-0 sul Lecce. Nove i precedenti con l’Udinese, con quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

LA PRIMA VOLTA TRA I DUE TECNICI – Prima sfida ufficiale tra Aurelio Andreazzoli ed Andrea Sottil.

QUATTRO PRECEDENTI RICCHISSIMI DI GOL TRA ANDREAZZOLI E L’UDINESE – Sono 4 i precedenti tra il tecnico Aurelio Andreazzoli e l’Udinese: 1 successo del coach azzurro, 1 pareggio e 2 vittorie friulane, con entrambe le squadre sempre in gol, 7 per quelle del mister empolese, 9 per i bianconeri.

SOTTIL IMBATTUTO CON L’EMPOLI (E SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL) – Andrea Sottil affronta – da allenatore – l’Empoli per la quinta volta da tecnico: nei 4 precedenti mister bianconero imbattuto con score, a proprio favore, di 2 vittorie ed altrettanti pareggi, sue squadre sempre in gol, 5 marcature totali.