Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima partita che giocherà l’Empoli:

LA MACCHINA DA GOL VIOLA IN CASA – Fiorentina scatenata in casa: nelle ultime 20 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, i viola sono andati “in bianco” solo nello 0-0 contro la Cremonese, semifinale di ritorno di coppa Italia, lo scorso 27 aprile. Nelle altre 19 partite i toscani hanno segnato un totale di 37 marcature, quasi 2 in media ad incontro.

IL TURN OVER DI ITALIANO – Fiorentina una delle 5 squadre della serie A 2023/24 che ha sempre fatto i 5 cambi per partita, 40 su 40 in 8 giornate, come Inter, Cagliari, Atalanta e Verona.

I MOMENTI TOP E FLOP DELLA FIORENTINA 2023/24 – Fiorentina scatenata nei primi 15’ di gioco: 4 le reti segnate dai viola, record del torneo in questa fase di partita, condiviso con l’Inter. La formazione di Italiano, tuttavia, ha subito quasi il 50% delle sue reti in questa serie A ad inizio ripresa, 5 su 11 totali fra 46’ e 60’ di gioco.

GLI OPPOSTI DI FIORENTINA ED EMPOLI – Di fronte il secondo miglior attacco della serie A 2023/24 (Fiorentina, 18 gol segnati) contro quello più anemico (1 sola rete all’attivo per l’Empoli) e seconda peggior difesa (16 reti subite, pari al Cagliari, peggio con 17 la sola Salernitana). Fiorentina una delle 4 cooperative del gol nella serie A 2023/24, come Roma, Napoli ed Atalanta: 9 i marcatori diversi per ciascuna compagine, finora. L’Empoli è all’opposto con un solo giocatore a segno fin qui.

L’OTTOBRE “NERO” DEI DUE TECNICI – Ottobre mese storicamente “nero” sia per Vincenzo Italiano, che per Aurelio Andreazzoli. Il coach viola viaggia alla media di 1,33 punti/partita (come a maggio) con score formato da 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte in 24 match giocati, quello empolese addirittura alla media di 0,80 punti a partita, con score di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte in 21 incontri disputati.

AZZURRI A SECCO DA 215’ – Empoli in assoluto senza reti da 215’, ultima firmata Baldanzi al 55’ di Empoli-Salernitana 1-0 del 27 settembre scorso, mentre fuori casa gli azzurri sono a secco da 270’, ultimo centro di Stojanovic al 90’ di Verona-Empoli 1-1 del 28 maggio scorso.

200 PANCHINE DI CAMPIONATI “PRO” PER AURELIO ANDREAZZOLI – Panchina 200 fra A, B e C per Aurelio Andreazzoli, di cui – finora – 87 in A, 35 in B, 77 in Lega Pro con bilancio di 62 vittorie, 56 pareggi ed 81 sconfitte. Esordio assoluto datato 28 agosto 1994, serie C-1, con la “sua” Massese vittoriosa 1-0 a casa della Pro Sesto.

100 AZZURRE PER SEBASTIANO LUPERTO – 100 in azzurro oggi per Sebastiano Luperto, che finora ha sommato 68 gettoni di serie A, 28 in B e 3 di coppa Italia, con debutto datato 26 agosto 2017 in Ternana-Empoli 1-1 (serie B).

MALEH, PARISI E TERRACCIANO GLI EX DELLA SFIDA – Youssef Maleh in azzurro, Fabiano Parisi e Pietro Terracciano in viola; questi gli ex della sfida di domani tra Fiorentina e Empoli. Partendo dal primo, il centrocampista marocchino arrivò a Firenze nell’estate del 2021, dal Venezia, rimanendovi fino allo scorso gennaio per un totale di 40 presenze con 3 gol. Venendo agli ex azzurri, Parisi fu prelevato dall’Avellino nel 2020: per lui 3 stagioni in azzurro con 80 presenze e tre gol. Una stagione e mezzo a Empoli per Pietro Terracciano, arrivato nel luglio del 2017, lasciò gli azzurri dopo 12 presenze nel gennaio del 2019 per trasferirsi proprio alla Fiorentina.

NONA SFIDA PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO DIONISI – Federico Dionisi di L’Aquila sarà l’arbitro di Fiorentina-Empoli. Il fischietto abruzzese ha diretto 24 gare in Serie A di cui 2 in questa stagione. Sono otto i precedenti per gli azzurri con l’arbitro Dionisi, con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte: i pareggi del novembre del 2019 con il Venezia per 1-1 e quello, sempre per 1-1, in casa col Trapani del marzo del 2020, la vittoria in Coppa Italia del dicembre del 2021 per 4-3 sul campo dell’Hellas Verona, il pareggio 1-1 col Cagliari a febbraio del 2022; nello scorso campionato la sfida casalinga vinta 2-0 con la Cremonese e le sconfitte in casa della Roma di febbraio per 2-0, 2-1 in casa dell’Atalanta a marzo e, sempre 2-1, a Sassuolo, ad aprile. Quattro, con una vittoria, una sconfitta e due pareggi, i precedenti con la Fiorentina.

TRA ANDREAZZOLI E ITALIANO VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA – Terzo confronto tecnico ufficiale tra Vincenzo Italiano ed Aurelio Andreazzoli: vince sempre finora chi gioca in casa, dati riferiti alla doppia sfida Fiorentina-Empoli nella serie A 2021/22.

MISTER VIOLA IN LEGGERO VANTAGGIO CON L’EMPOLI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla settima sfida: coach viola in leggero vantaggio per 2 successi ad 1 e 3 pareggi, a completare il bilancio.

MAI PAREGGIO IN 5 INCROCI TRA ANDREAZZOLI E LA FIORENTINA – Sesta volta contro la Fiorentina in gare ufficiali per Aurelio Andreazzoli, da allenatore: il mister azzurro conduce per 4 successi ad 1, senza pareggi.